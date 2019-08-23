BM Suriye Özel Temsilcisi: ‘İdlib için endişeliyiz’
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in Sözcüsü Reem İsmail, Suriye’nin İdlib şehrinde Türk askeri konvoyunun vurulmasıyla ilgili Hürriyet’e açıklamada bulundu.
Sözcü, Büyükelçi Pedersen’in İdlib’deki durumdan dolayı çok endişeli olduğunu ve gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi’ni bu konuda bilgilendireceğini söyledi. Reem İsmail, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İdlib’de devam etmekte olan çatışmalarla ilgili olarak çok endişeli. Pedersen, Suriye’deki bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını vurguluyor. Önümüzdeki hafta kendisi de bu konuda BM Güvenlik Konseyi’ne bir brifing verecek.”
İNSANİ FELAKET UYARISI
Reem İsmail ayrıca BM’de Beşar Esad’ın Han Şeyhun’u ele geçirmesine yol açan saldırıların büyük bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulunduğunu da hatırlattı. Uluslararası Kurtarma Komitesi (International Rescue Committee) Suriye Ülke Direktörü Rehana Zawar ise yaptığı açıklamada “İnsani yardım kuruluşlarının aylardır uyarısını yaptığı bir insani felaket şu anda İdlib’de yaşanıyor. Şu ana kadar İdlib’de en az 45 okul ve 42 sağlık merkezi düzenlenen saldırılardan zarar görmüş durumda” diye konuştu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise bugüne kadar bölgedeki saldırılarda 500 sivilin öldüğünü belirtti.
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