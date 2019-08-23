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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İpek YEZDANİ
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

BM Suriye Özel Temsilcisi: ‘İdlib için endişeliyiz’

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BM Suriye Özel Temsilcisi: ‘İdlib için endişeliyiz’

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in Sözcüsü Reem İsmail, Suriye’nin İdlib şehrinde Türk askeri konvoyunun vurulmasıyla ilgili Hürriyet’e açıklamada bulundu.

Sözcü, Büyükelçi Pedersen’in İdlib’deki durumdan dolayı çok endişeli olduğunu ve gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi’ni bu konuda bilgilendireceğini söyledi. Reem İsmail, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İdlib’de devam etmekte olan çatışmalarla ilgili olarak çok endişeli. Pedersen, Suriye’deki bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını vurguluyor. Önümüzdeki hafta kendisi de bu konuda BM Güvenlik Konseyi’ne bir brifing verecek.”

İNSANİ FELAKET UYARISI

Reem İsmail ayrıca BM’de Beşar Esad’ın Han Şeyhun’u ele geçirmesine yol açan saldırıların büyük bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulunduğunu da hatırlattı. Uluslararası Kurtarma Komitesi (International Rescue Committee) Suriye Ülke Direktörü Rehana Zawar ise yaptığı açıklamada “İnsani yardım kuruluşlarının aylardır uyarısını yaptığı bir insani felaket şu anda İdlib’de yaşanıyor. Şu ana kadar İdlib’de en az 45 okul ve 42 sağlık merkezi düzenlenen saldırılardan zarar görmüş durumda” diye konuştu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise bugüne kadar bölgedeki saldırılarda 500 sivilin öldüğünü belirtti. 

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