BM Raportörü, Aktay ve MİT’i ziyaret etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBM Raportörü, Aktay ve MİT’i ziyaret etti
GeriGündem BM Raportörü, Aktay ve MİT’i ziyaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gizem KARAKIŞ/ANKARA
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

BM Raportörü, Aktay ve MİT’i ziyaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BM Raportörü, Aktay ve MİT’i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma ekibinin başında olan BM Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard ile görüştü.

Aktay, görüşme ile ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

“Görüşmede Türkiye’nin bu olaydaki baştan beri takındığı tutumu ve kendi kanaatlerimi de anlattım. Olay günü Prens’in özel uçağı, devletin özel uçağı ile İstanbul’a geliyorlar. Olağanüstü yetki kullanıyorlar. Bu düzeydeki görevliler gelip başkonsolosu hatta büyükelçiyi devre dışı bırakabiliyorsa, bunu en tepeden bir yetki almadan yapamazlar. Dahası, irtibatlarına dair kimsenin göz ardı edemediği belgeler var, telefon konuşmalarının ses kayıtları var. Benim kanaatim Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusunun Veliaht Prens olduğu yönünde. BM heyetinin de aynı kanaatte olduğu izlenimi edindim. Ancak onlar araştırmayı sonuçlandırıncaya kadar bu konuda elbette bir şey söylemezler.

SES KAYITLARI DİNLETİLECEK

Ses kayıtlarının dinletileceğini duydum ama bildiğim kadarıyla kendilerine verilmeyecek. Çünkü bu bir soruşturma komisyonu değil. Türkiye, bir soruşturma komisyonu olduğu takdirde her çeşit yardımı yapacağı vaadini tekrarladı. Callamard, ‘Bugüne kadar yaptığım incelemeler sonucu gördüm ki Türkiye çok güzel çalışmış, zaten olayın başından itibaren Türkiye Cumhurbaşkanı’nın olayın üzerine gitme tarzı, krizi idare tarzı her türlü takdire şayan’ görüşünü benimle paylaştı.”

Callamard ve beraberindeki heyet, dün son olarak MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü. Heyet, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu... 5'i tutuklandı!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında karar verildi

D-100'de can pazarı!

Feci kaza genç çifti ayırdı! Arka arkaya 2 araç çarptı