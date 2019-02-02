BM Raportörü, Aktay ve MİT’i ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma ekibinin başında olan BM Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard ile görüştü.
Aktay, görüşme ile ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:
“Görüşmede Türkiye’nin bu olaydaki baştan beri takındığı tutumu ve kendi kanaatlerimi de anlattım. Olay günü Prens’in özel uçağı, devletin özel uçağı ile İstanbul’a geliyorlar. Olağanüstü yetki kullanıyorlar. Bu düzeydeki görevliler gelip başkonsolosu hatta büyükelçiyi devre dışı bırakabiliyorsa, bunu en tepeden bir yetki almadan yapamazlar. Dahası, irtibatlarına dair kimsenin göz ardı edemediği belgeler var, telefon konuşmalarının ses kayıtları var. Benim kanaatim Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusunun Veliaht Prens olduğu yönünde. BM heyetinin de aynı kanaatte olduğu izlenimi edindim. Ancak onlar araştırmayı sonuçlandırıncaya kadar bu konuda elbette bir şey söylemezler.
SES KAYITLARI DİNLETİLECEK
Ses kayıtlarının dinletileceğini duydum ama bildiğim kadarıyla kendilerine verilmeyecek. Çünkü bu bir soruşturma komisyonu değil. Türkiye, bir soruşturma komisyonu olduğu takdirde her çeşit yardımı yapacağı vaadini tekrarladı. Callamard, ‘Bugüne kadar yaptığım incelemeler sonucu gördüm ki Türkiye çok güzel çalışmış, zaten olayın başından itibaren Türkiye Cumhurbaşkanı’nın olayın üzerine gitme tarzı, krizi idare tarzı her türlü takdire şayan’ görüşünü benimle paylaştı.”
Callamard ve beraberindeki heyet, dün son olarak MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü. Heyet, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.
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