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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/ İSTANBUL
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

BM heyeti gazeteciler ve STK’larla görüştü

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BM heyeti gazeteciler ve STK’larla görüştü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında hazırlayacağı rapor için Türkiye’ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard dün bazı STK ve gazetecilerle görüştü.

Şişli’de bir otelde gerçekleştirilen görüşmeye heyetten İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti. Heyet ilk olarak “Diplomatik Vahşet-Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları” adlı kitabın yazarlarından gazeteci Abdurrahman Şimşek ve Ferhat Ünlü’yle görüştü. BM heyeti otelde yaptıkları görüşmelerin ardından Fatih’te bulunan Türk Arap Medya Derneği’ne gitti. Dernek Başkanı Turan Kışlakçı ve dernek yöneticileri ile bir araya gelen heyet yaklaşık iki saat görüşme yaptı. BM heyetinin Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de görüşeceği öğrenildi. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat’a kadar Türkiye’de kalacak. Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyi’nin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak. 

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