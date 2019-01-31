BM heyeti gazeteciler ve STK’larla görüştü
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında hazırlayacağı rapor için Türkiye’ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard dün bazı STK ve gazetecilerle görüştü.
Şişli’de bir otelde gerçekleştirilen görüşmeye heyetten İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti. Heyet ilk olarak “Diplomatik Vahşet-Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları” adlı kitabın yazarlarından gazeteci Abdurrahman Şimşek ve Ferhat Ünlü’yle görüştü. BM heyeti otelde yaptıkları görüşmelerin ardından Fatih’te bulunan Türk Arap Medya Derneği’ne gitti. Dernek Başkanı Turan Kışlakçı ve dernek yöneticileri ile bir araya gelen heyet yaklaşık iki saat görüşme yaptı. BM heyetinin Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de görüşeceği öğrenildi. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat’a kadar Türkiye’de kalacak. Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyi’nin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.
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