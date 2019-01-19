Blefarit (Göz Kapağı İltihabı) nedir, tedavisi nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBlefarit (Göz Kapağı İltihabı) nedir, tedavisi nasıl yapılır?
GeriGündem Blefarit (Göz Kapağı İltihabı) nedir, tedavisi nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.01.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Blefarit (Göz Kapağı İltihabı) nedir, tedavisi nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Blefarit (Göz Kapağı İltihabı) nedir, tedavisi nasıl yapılır?

Blefarit her yaşta görülebilen göz kapağının uzun süreli, iltihabi hastalığıdır. Yaygın olarak izlenen blefarit süreğen bir hastalıktır ve tedaviye rağmen tekrarlayabilir.

Şikayetleri: Blefarit gözde yanma, batma, kızarıklık, sulanma, kaşıntı, çapaklanma gibi şikayetlere neden olabilir. Göz kapaklarında şişlik, kızarıklık, kirpiklerde düzensizlik ve yapışıklık izlenebilir

Bulguları: Blefaritin iki tipi vardır. Yağlı ciltlerde görülen seboreik blefarit iken, diğeri mikrobik etkenlere bağlı gelişir. Seboreik blefarit aslında bütün cildi etkileyen bir durumdur. Seboreik blefaritte gözyaşının yapısı bozulmuştur ve hormonlar, beslenme, ve strese bağlı gelişebilir. Böyle bir durumda kapak kenarları kızarıktır ve kirpik diplerinde kepeklenmeler olur. Kapak kenarında kolaylıkla kaldırılabilen kabuklar oluşturur. Mikrobik blefarit genellikle çocuklukta başlar. Kapak kenarlarında sert, kaldırıldığında kanayan kabuklar vardır ve bu kabuklar gözü açık tutmada zorluk yaratır.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tanı blefarit bulgularının göz muayenesi ile saptanması ile konur. Bazı durumlarda, göz kapağı üzerinde oluşan yağ veya kabuklardan örnekler alarak bakteri, mantar ya da alerji testi için inceleme yapılabilir

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Gözkapağı kenarlarının düzenli temizlenmesi ve bakımı tedavide esastır. Hastalar gözkapağı bakımını uzun süre uygulamalıdır. Bu bakımda önce gözkapağı kenarına, yakmayacak biçimde, sıcak pansuman uygulanır. Bunun için temiz küçük bir havluyu cildinizi yakmayacak sıcaklıktaki suya batırıp sıkınız. Gözlerinizi kapatıp havluyu gözlerinizin üstünde 5-10 dakika tutunuz. Arada gerekirse havluyu tekrar sıcak suyla ıslatınız. Bu işlem göz kapaklarındaki kan dolaşımını artırarak iyileşmeyi hızlandırır ve yağ bezlerinin ağızlarını açarak yağın drenajini sağlar ve temizler. Kapak kenarı temizliğini eczanelerde bulabileceğiniz özel mendil ve solüsyonlarla yapabilirsiniz. Hastalık bir kez kontrol altına alındıktan sonra düzenli yapılan kapak temizliğiyle semptomlarda belirgin bir düzelme görülür.

Ciddi olgularda antibiyotikli damla ve merhemler faydalıdır. Kortizonlu damlalar kaşıntı irritasyon gibi bulguları hafifletmekle birlikte uzun süre kullanımlarında ilacın başka yan etkileri ortaya çıkabilir. Suni gözyaşı damlaları gözlerde kuruluk belirtilerini gidermeye yardımcı olur. Dirençli vakalarda oral antibiyotik kullanımı faydalı olabilmektedir.

Seboreik dermatit, rozasea ya da diğer hastalıkların neden olduğu blefarit vakaları, altta yatan hastalığın tedavi edilmesi ile kontrol altına alınabilmektedir.

Blefarit şikayetlerini kesin olarak hafifletebilecek bir alternatif tıp seçeneği olmasa da, omega-3 yağ asitleri içeren gıda takviyeleri veya bu açıdan zengin diyet içerikleri yararlı olabileceği söylenmektedir. Omega-3 yağ asitlerini, somon balığı, ton balığı, alabalık, keten tohumu ve ceviz gibi besinlerde bulabilirsiniz.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir :

Blefarit’in gelişme riskinizi azaltmak için yüzümüzü düzenli olarak yıkamak, gözlere kirli ellerle dokunmamak, göz makyajının gün sonunda iyice temizlenmesi ve göz kapaklarının ovalanmaması (enfeksiyonun yayılmasına yol açabilir) önemlidir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çok konuşulmuştu... Lüks cipteki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Soylu oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Yazıcıoğlu davası ile ilgili Danıştay'dan flaş karar

Babalık davasında itiraz: '2 bin TL tişört parası'