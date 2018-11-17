Black Friday ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
ABD'de 'Black Friday' olarak adlandırılan ve alışveriş çılgınlığının yaşandığı etkinlik, ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde ve ülkemizde de yapılıyor. Birçok firma bu güne özel indirimlerle satışlarını artırmayı hedeflerken, tüketiciler ise indirimli alışveriş fırsatından yararlanmak istiyor. Peki, Black Friday ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
Black Friday hakkındaki araştırmalar son günlerde hız kazandı. Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Black Friday, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca lira değerinde alışverişin yapıldığı bir gün olacak. İşte, 2018 Black Friday tarihi hakkında bilgi...
Black Friday geçtiğimiz yıl ise 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor. 2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak.
İLKBAHAR’DA DA YAPILACAK
Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Bazı markalar ilkbahar aylarında da Black Friday etkinliği düzenleniyor. Mart ayının son haftasında başlıyor ve nisan ortasına kadar devam ediyor. Ayrıca birçok mağaza temmuz ayında Black Friday'i farklı bir zamanda satışa sunabiliyor.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Dünya çapında milyarlarca dolarlık ekonomi oluşturan Black Friday için Türkiye’deki e-ticaret şirketleri de kolları sıvadı. "Efsane Cuma", "Süper Cuma" ve "Beklenen Cuma" gibi farklı isimlerle Türkçeye çevrilen bu çılgınlığın önemli hacme ulaşması bekleniyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre geçen yıl "Black Friday"de Türkiye'de 2.4 milyar lira internetten kartlı ödeme gerçekleşti. 2016'da 1.8 milyar TL idi. Sadece cuma günü ise 564 milyon lira harcanmıştı bu yıl beklenti 1 milyar lira.
NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle