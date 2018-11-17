Black Friday ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.11.2018 - 18:45, Son Güncelleme:

Black Friday ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

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Black Friday ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

ABD'de 'Black Friday' olarak adlandırılan ve alışveriş çılgınlığının yaşandığı etkinlik, ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde ve ülkemizde de yapılıyor. Birçok firma bu güne özel indirimlerle satışlarını artırmayı hedeflerken,  tüketiciler ise indirimli alışveriş fırsatından yararlanmak istiyor. Peki, Black Friday ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Black Friday hakkındaki araştırmalar son günlerde hız kazandı. Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Black Friday, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca lira değerinde alışverişin yapıldığı bir gün olacak. İşte, 2018 Black Friday tarihi hakkında bilgi...

Black Friday geçtiğimiz yıl ise 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor.  2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak.

İLKBAHAR’DA DA YAPILACAK

Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Bazı markalar ilkbahar aylarında da Black Friday etkinliği düzenleniyor. Mart ayının son haftasında başlıyor ve nisan ortasına kadar devam ediyor. Ayrıca birçok mağaza temmuz ayında Black Friday'i farklı bir zamanda satışa sunabiliyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Dünya çapında milyarlarca dolarlık ekonomi oluşturan Black Friday için Türkiye’deki e-ticaret şirketleri de kolları sıvadı. "Efsane Cuma", "Süper Cuma" ve "Beklenen Cuma" gibi farklı isimlerle Türkçeye çevrilen bu çılgınlığın önemli hacme ulaşması bekleniyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre geçen yıl "Black Friday"de Türkiye'de 2.4 milyar lira internetten kartlı ödeme gerçekleşti. 2016'da 1.8 milyar TL idi. Sadece cuma günü ise 564 milyon lira harcanmıştı bu yıl beklenti 1 milyar lira.

NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.

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