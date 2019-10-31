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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Black Friday ne zaman, ayın kaçında?

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Black Friday ne zaman, ayın kaçında?

Dünyanın birçok ülkesinde geçerli olan Black Friday’ın 2019 tarihi için geri sayım devam ediyor. Black Friday kapsamında Türkiye’de de pek çok site indirim kampanyası başlatacak. Ünlü markaların ürünlerini avantajlı fiyatlarla almak isteyen alışveriş tutkunları, Black Friday’i bekliyor. Peki, Black Friday ne zaman, ayın kaçında?

Kasım ayına kısa bir süre kala gözler pek çok marka ve e- Ticaret sitesinin ürünlerini indirimlerle veya kampanyalarla satışa sunduğu Black Friday’in tarihine çevrildi. İndirimlerin arttığı bu günde stoklarını eritmek isteyen mağazalar, günler öncesinden hazırlıklarına başlayacak, indirim kampanyalarını duyuracak. Black Friday ne zaman, ayın kaçında?

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününü temsil ediyor. Black Friday indirim günleri bu yıl 29 Kasım Cuma günü başlayacak.


NEDEN 'BLACK' DENİLİYOR?

Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor. Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

BLACK Friday (Efsane Cuma),Cyber Monday (Siber Pazartesi), 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi, yüzlerce e-ticaret sitesi ve markanın Kasım ayından itibaren kampanyalı satışlara başlayacağı 3 aylık indirim çılgınlığı dönemi başlamak üzere. Özellikle bu dönemde siber dolandırıcılara fırsat doğuyor. Kullanıcılar internetten üzerinden yaptıkları online alışverişlere bu aylarda daha dikkatli olmalı.

"ÇOK CİDDİ BİR RİSK MEVCUT"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, siber dolandırıcılara karşı bireyleri uyardı. DHA’ya konuşan Demircan, hem internet hem de sosyal medya p

latformlarında yapılan satışlarda tüketiciler nelere dikkat etmeli sorusunu yanıtladı. Demircan şunları söyledi:

"Kara cuma olarak anılan bu günler dolandırıcıların en fazla çalıştıkları zamanlar oluyor. Çünkü kötü niyetli kişiler, dolandırıcılar güncel konuları takip etmeyi çok severler. İnsanlar da bu güncel konulara maalesef kanıyorlar. Kara cumalarda çok ciddi indirimler oluyor. Bu indirimleri sanki kendileri yapıyormuş gibi aslında normalinde alışveriş sitesi gerçekten de indirimler yapılıyor. Onun sahtesi yapılarak, sahte bir sosyal medya hesabı oluşturulup 3 bin dolarlık bir televizyonu 300 dolara satıyormuş gibi gösterip kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerini almaya çalışıyorlar hem de kişisel verilerini çalmaya çalışıyorlar. Bu dönemlerde böyle çok ciddi bir risk mevcut.

"ÖNEMLİ UNSUR KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ VERMEMELERİ"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, online alışveriş yapan bireyleri uyardı. "Instagram en fazla alışveriş yapılan sosyal medya platformlarından bir tanesi" diyen Demircan, "Instagram geliştirdiği yeni platformuyla normal alışverişe de olanak sağlamaya başladı. Yani kendini kayıt ettiren bir kurum Instagram üzerinden ürün satabiliyor. Kullanıcıların mutlaka bunu tercih ediyor olması gerekiyor. Bu çok önemli bir kriter. Onun dışında geçmişte alışveriş yaptıkları yerleri tercih ediyor olabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur kredi kartı bilgilerini vermemeleri. Özellikle kapıda ödeme seçeneği olabilir. Kredi kartıyla ödeme istiyorlarsa da sanal kart bilgilerini verebilirler. Gerçek kredi kartı numarasını kötü niyetli kişilere kaptırmamış olacaklar. Sadece sanal karta aktardıkları küçük bir miktar kadar zararları olacak" ifadelerini kullandı.

 

 

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