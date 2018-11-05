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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.11.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

'Bizzat ben yaptım' dedi... Adnan Oktar'ın büyük vurgununu anlattı

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'Bizzat ben yaptım' dedi... Adnan Oktar'ın büyük vurgununu anlattı

Adnan Oktar yapılanmasında itirafçı olan örgütün finans sorumlusu, Dubai ve Hong Kong’a uzanan milyonlarca dolarlık soygunu gözler önüne serdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Ö.M. örgütün mali yapısına ve nasıl dolandırıcılık yapıldığına ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. İtiraflar, Türkiye’den Dubai ve Hong Kong’a uzanan bir dolandırıcılık ağını ortaya koydu.

İşte o ifade:

KÂR VAADİYLE KANDIRDILAR

Netmark şirketi üzerinden örgüt mensuplarının ailelerine kâr vereceğiz vaadiyle ev ve arsalarının alınarak bir iki ay kâr payı verildikten sonra bu ailelerin evlerini kredi ve satış yoluyla örgüte aktarıp aileleri dolandırdılar. Bu şekilde örgüte 25-30 milyon liralık gelir sağlanmıştır.

40 MİLYON TL GELİR

2006-2017 yılları arasında toplamda 11 şirket 32 kişilik ortaklık ve farklı şirket kurulumlarıyla alakalı yurtiçi ve yurtdışı bizzat resmi olarak dâhil olduğum ve dışarıdan yürüttüğüm, toplamda ortalama 30 milyonluk TL’lik dolandırıcılık olayını organize edip elde ettiğim tüm geliri Oktar’ın emriyle nakit olarak aktardım. Bazı bankalardan batık krediler çekerek gelir elde ettik. Gümrüğe getirdiğim dört konteyner kumaşı, gümrük açıkları olan, konşimentosu olmayan mal çekimiyle Çin’deki tekstil ve lojistik firmasını 2 milyon dolar dolandırarak offshore üzerinden düşük fatura yöntemiyle devleti vergi zararına da uğratarak 2,2 milyon dolar dolandırıcılık yaptık.

KUZEY IRAK’TAN 5 MiLYON TL

Kuzey Irak Erbil’de Marin Lolijstik adı altında Yasemin Mert üzerine kurduğum şirketle lojistik, dış ticaret faaliyetleri yaptım. Şirketi güvenilir hale getirip ticaret yaptığım şirketleri Adnan Oktar’ın emriyle belirli bir zaman içinde toplamda 5 milyon TL dolandırdık.

ŞiRKETLERİ BOŞALTMIŞLAR

Oktar’ın emriyle Dubai’de faaliyet gösteren Pegasus İnşaat Dubai şirketi kuruldu. Orada serbest bölgede kapı üretim firması olarak faaliyet gösteriyordu. Oktar, Dubai’deki firmanın batırılması ve serbest bölgedeki makinaları kaçırılıp Türkiye’ye getirilmesi ve burada satılıp parasının örgüte aktarılması talimatını verdi. Sonra Dubai’de bulunan şirketin içini boşaltarak elde edilen geliri Hong Kong’daki şirkete aktardık. Hong Kong’dan 500 bin dolarlık geliri taşıdık. (Akşam)

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.11.2018)-2
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