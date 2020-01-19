Bizim zamanımızda fırsat vardı, okuduk

“Anadolu’nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum ama Cumhuriyet sayesinde okudum, fırsat eşitliği verildi bana. Zor koşullarda okudu benim kuşağım ama bir fırsat eşitliği vardı. Bugün Cumhuriyet ve Cumhuriyeti kuranların sayesinde belli yerlere gelebiliyoruz.



SORUN VAR DEMEKTİR



18 yılda 7 kez milli eğitim bakanı değişiyorsa ve her bakan değiştiğinde eğitim politikası değişiyorsa, bir sorumuz var demektir. Oysa eğitim politikası, bilim insanlarının, eğitimcilerin, bütün tarafların bir araya gelip kalıcı bir politika oluşturmasından geçer. Bakana göre eğitim politikası olursa, o eğitim politikası çocukların denek olarak kullanılmasına yol açar.



EK GÖSTERGE DAHA AZ



Özel okullara verilen desteği açıklayayım size, 5 milyar 78 milyon lira. 3 bin 600 ek gösterge verilseydi öğretmenlere, onun mali yükü 5 milyar 200 milyon lira. Niye verilmiyor öğretmene?”



24 KASIM İKRAMİYESİ



Öğretmenlerle ilgili yapmamız gerekenler var. Öğretmenler meslek kanunu çıkarmamız gerekiyor. Öğretmene 3600 ek göstergeyi vermeliyiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenleri birer aylık ikramiye ile ödüllendirmemiz gerekir. Kadrolu, sözleşmeli öğretmen gibi bir sürü tanım var. Öğretmenler eşit ve aynı haklara sahip olan bir statüye kavuşturulmalı. Binlerce öğretmen atama beklerken açık kadro olmamalı. Taşımalı eğiteme son verilmeli. Özel okullara para aktarılmaması lazım, aktaracaksanız kapısı penceresi olmayan okullar var. 21’inci yüzyılda birleştirilmiş sınıflar ve ikili eğitim de olmamalı. Bütün organize sanayi Bölgelerinde yatılı teknoloji liseleri kurulmalı. Okul aile birliği yetkisi arttırılmalı.”