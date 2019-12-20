Bizim Toptan çalışma saatleri – Bizim toptan kaçta kapanıyor/açılıyor?

Bizim Toptan Market, farklı illerde müşterilerin gıda, sebze ve diğer ürünler konusunda ihtiyaçlarını karşılayan bir toptan market zinciridir. Özellikle her bütçeye ve kişiye hitap etmesi açısından Bizim Toptan Market pek çok müşterinin alışveriş yaptığı marketlerin başında gelmektedir.

Farklı illerde ve bölgelerde de bulunan Bizim Toptan Market, belirli mesai saatlerine göre çalışır. Bu saatler müşteriler açısından önemlidir. Özellikle bayram ve hafta sonları marketlerin çalışma saatleri müşterilerin en sık sorduğu sorulardan birisidir.

Bizim Toptan Çalışma Saatleri

Bizim Toptan Market haftanın her günü açıktır. Yani ister hafta içi isterseniz de hafta sonları markete mesai saatleri içerisinde giderek, alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Bizim Toptan Market çalışanları sabah 09:00'da mesaiye başlar ve 21:00'a kadar mesaiye devam ederler.

Marketin öğle molası ya da hafta sonu tatili bulunmaz. Sabah 09:00 ile akşam 21:00 arasında tüm gıda, sebze, oyuncak ve kozmetik gibi ürünlerin alışverişini yapabilirsiniz. Çalışma saatleri her gün aynı olan markette, istisnai durumlar söz konusu olabilir. Bu istisnai durumlar genellikle bayramlardır.

Bizim Toptan Market Bayramlarda Çalışma Saatleri

Bizim Toptan Market'in kapalı olduğu günler genellikle dini bayramlardır. Market çalışanlarına dini bayramların ilk günü tatil verilir. Bu nedenle market Şeker ve Kurban Bayramının ilk günü kapalıdır. İkinci günü ise genellikle geç mesaiye başlar. İkinci gününde uygulanan çalışma saati de 12:00 olarak belirlenmiştir. Bu saatlerdeki değişiklikler genellikle bayramdan önce ilan şeklinde marketlerde duyuru bölümüne asılmaktadır.

Dini bayramlarda yaşanan çalışma saatleri resmi bayramlar için geçerli değildir. Bizim Toptan Market, 23 Nisan ya da 19 Mayıs gibi resmi tatillerde çalışmaya ara vermez. Normal belirlenen çalışma saatleri nasılsa o şekilde resmi tatillerde de mesai başlar. Çalışma saatleri ve değişiklikleri hakkında danışma bölümlerinden yardım alabilirsiniz.