Bizim sınırımızda IŞİD var mı, yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Türkiye’yi Suriye’de daha derine götürmek istediğini belirterek “Bizim sınırımızda IŞİD var mı, yok. Nereye götürecekler? Suriye’nin içlerine batağa götürecekler” dedi.
Kılıçdaroğlu, partisinin 2019 yılının ilk grup toplantısında özetle şunları söyledi:
EMEKLİLERE SİTEMİM
Emeklilere sitemim var, kimse kusura bakmasın. Sana iki maaş ikramiye sözü verdiğim zaman bir grup emekli bana telgraf çekti, ‘Benim durumum çok iyi bize ikramiye gerekmez’ diye. Acaba o emekli kardeşlerim şimdi durumlarının iyi olduğunu kabul ediyorlar mı? Sizi açlığa mahkûm eden bu iktidarı oylarınızla cezalandırmazsanız geleceğiniz pek parlak değildir. Torununuzun yüzüne bile bakamayacaksınız. Sanayici kardeşim; yarını göremiyorsun, yatırım yapamıyorsun. Esnaf kardeşim; aldığın ürünü satıyorsun ama yerine alamıyorsun, olağanüstü zamlar var. Ama sen yıllar yılı bunlara destek verdin. ‘Oy verin Türkiye uçacak’ diyorlardı, gittin oy verdin. Doğru Türkiye uçtu, dereden aşağıya uçtu.
HORTUMCU PİYASA EKONOMİSİ
Bu düzenin adı hortumcu piyasa ekonomisi. İnsanlar çalışır üretirler. Hakça bölüşürseniz başka ama birilerine kaynak aktarmak için bir politika güderseniz bunun adı hortumcu piyasa ekonomisidir. Hortumcu piyasa ekonomisinin önce hukuki altyapısını oluşturmalısınız. Ne yaptılar, 16 yılda 186 kez ihale mevzuatını değiştirdiler kendi adamlarına ihale vermek için. İkinci unsuru, ekonomide planlama olmayacak. Devlet Planlama Teşkilatı artık yok, kapatıldı. Planlama bitince yatırım kararlarını kim verecek? Hortumcu piyasa ekonomilerinde yatırım kararlarını iktidar değil, iktidarın yandaşı müteahhitler verir. Dolayısıyla Türkiye bir çıkmazla, kaynak yetersizliğiyle karşı karşıya kalır. Devletin fabrikaları ve arsaları haraç mezat satılıyor.
VAZİFEYİ SİZE KİM VERDİ
Hortumcu ekonomi piyasasının olduğu ülkelerde vergiler toplanır ama bir süre sonra yetmez, özelleştirme yapılır ama bir süre sonra yetmez, Para lazım. Nereden bulacak? Dış egemen güçlerden. Borç ister hemen verirler sonra teslim olurlar. Papazı ver dediler, tak diye verdi.
Şimdi o güçler Türkiye’yi Suriye batağının içine, daha derine sokmak istiyor. Şu söz çok önemli: ‘IŞİD ile mücadele vazifesi önümüzdeki günlerde yerine getirilecek.’ Dikkatinizi çekerim, vazifeyi kim size verdi? Kim size ‘Gidin oralara mücadele edin’ dedi. Diyor ki Trump: ‘Benim askerim niye ölsün, PYD’nin niye ölsün. Türk askeri var, onları gönderelim onlar ölsün. IŞİD ile onlar mücadele etsin.’ Peki bizim sınırımızda IŞİD var mı? Yok. Nereye götürecekler? Suriye’nin içlerine batağa götürecekler. Biz buna karşı çıkınca da CHP terörü destekliyor diyecekler.
EREN ERDEM YORUMU
Eren Erdem. Parti Meclisi üyemiz. Hayatı FETÖ ile mücadele ile geçti. FETÖ örgütüne yardımla suçlanıyor. Bir gizli tanığın şikâyeti üzerine kumpas kuruldu. Mahkeme kumpas olduğunu gördü, tahliyesine karar verdi ama tahliye edilmedi. Gerçekten aklım almıyor. Hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, adalet için her türlü mücadeleyi karalılıkla yapacağız.”
CEREN HOCA’NIN ADI ÇANKAYA’DA YAŞAYACAK
- KILIÇDAROĞLU, konuşmasında öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel’le ilgili de şunları söyledi: “Akademisyen kızımız Ceren Damar Şenel öğrencisi tarafından katledildi. Tek bir hayali var, binlerce öğrenciyi yetiştirmek; adaleti öğretmek. Grup başkanvekillerimiz bu kardeşimizle ilgili parlamentoya bir öneri getirecekler. Eğitim şehididir, kadın cinayeti değildir. Çankaya Belediye Başkanımız da Ceren kardeşimizin adını yaşatacak bir esere ismini verecektir.”
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