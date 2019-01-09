Bizim sınırımızda IŞİD var mı, yok

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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09.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bizim sınırımızda IŞİD var mı, yok

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Bizim sınırımızda IŞİD var mı, yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Türkiye’yi Suriye’de daha derine götürmek istediğini belirterek “Bizim sınırımızda IŞİD var mı, yok. Nereye götürecekler? Suriye’nin içlerine batağa götürecekler” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin 2019 yılının ilk grup toplantısında özetle şunları söyledi:

EMEKLİLERE SİTEMİM

Emeklilere sitemim var, kimse kusura bakmasın. Sana iki maaş ikramiye sözü verdiğim zaman bir grup emekli bana telgraf çekti, ‘Benim durumum çok iyi bize ikramiye gerekmez’ diye. Acaba o emekli kardeşlerim şimdi durumlarının iyi olduğunu kabul ediyorlar mı? Sizi açlığa mahkûm eden bu iktidarı oylarınızla cezalandırmazsanız geleceğiniz pek parlak değildir. Torununuzun yüzüne bile bakamayacaksınız. Sanayici kardeşim; yarını göremiyorsun, yatırım yapamıyorsun. Esnaf kardeşim; aldığın ürünü satıyorsun ama yerine alamıyorsun, olağanüstü zamlar var. Ama sen yıllar yılı bunlara destek verdin. ‘Oy verin Türkiye uçacak’ diyorlardı, gittin oy verdin. Doğru Türkiye uçtu, dereden aşağıya uçtu.

HORTUMCU PİYASA EKONOMİSİ

Bu düzenin adı hortumcu piyasa ekonomisi. İnsanlar çalışır üretirler. Hakça bölüşürseniz başka ama birilerine kaynak aktarmak için bir politika güderseniz bunun adı hortumcu piyasa ekonomisidir. Hortumcu piyasa ekonomisinin önce hukuki altyapısını oluşturmalısınız. Ne yaptılar, 16 yılda 186 kez ihale mevzuatını değiştirdiler kendi adamlarına ihale vermek için. İkinci unsuru, ekonomide planlama olmayacak. Devlet Planlama Teşkilatı artık yok, kapatıldı. Planlama bitince yatırım kararlarını kim verecek? Hortumcu piyasa ekonomilerinde yatırım kararlarını iktidar değil, iktidarın yandaşı müteahhitler verir. Dolayısıyla Türkiye bir çıkmazla, kaynak yetersizliğiyle karşı karşıya kalır. Devletin fabrikaları ve arsaları haraç mezat satılıyor.

VAZİFEYİ SİZE KİM VERDİ

Hortumcu ekonomi piyasasının olduğu ülkelerde vergiler toplanır ama bir süre sonra yetmez, özelleştirme yapılır ama bir süre sonra yetmez, Para lazım. Nereden bulacak? Dış egemen güçlerden. Borç ister hemen verirler sonra teslim olurlar. Papazı ver dediler, tak diye verdi.
Şimdi o güçler Türkiye’yi Suriye batağının içine, daha derine sokmak istiyor. Şu söz çok önemli: ‘IŞİD ile mücadele vazifesi önümüzdeki günlerde yerine getirilecek.’ Dikkatinizi çekerim, vazifeyi kim size verdi? Kim size ‘Gidin oralara mücadele edin’ dedi. Diyor ki Trump: ‘Benim askerim niye ölsün, PYD’nin niye ölsün. Türk askeri var, onları gönderelim onlar ölsün. IŞİD ile onlar mücadele etsin.’ Peki bizim sınırımızda IŞİD var mı? Yok. Nereye götürecekler? Suriye’nin içlerine batağa götürecekler. Biz buna karşı çıkınca da CHP terörü destekliyor diyecekler.

EREN ERDEM YORUMU

Eren Erdem. Parti Meclisi üyemiz. Hayatı FETÖ ile mücadele ile geçti. FETÖ örgütüne yardımla suçlanıyor. Bir gizli tanığın şikâyeti üzerine kumpas kuruldu. Mahkeme kumpas olduğunu gördü, tahliyesine karar verdi ama tahliye edilmedi. Gerçekten aklım almıyor. Hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, adalet için her türlü mücadeleyi karalılıkla yapacağız.”

CEREN HOCA’NIN ADI ÇANKAYA’DA YAŞAYACAK

- KILIÇDAROĞLU, konuşmasında öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel’le ilgili de şunları söyledi: “Akademisyen kızımız Ceren Damar Şenel öğrencisi tarafından katledildi. Tek bir hayali var, binlerce öğrenciyi yetiştirmek; adaleti öğretmek. Grup başkanvekillerimiz bu kardeşimizle ilgili parlamentoya bir öneri getirecekler. Eğitim şehididir, kadın cinayeti değildir. Çankaya Belediye Başkanımız da Ceren kardeşimizin adını yaşatacak bir esere ismini verecektir.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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