Bizim ittifakımız İstanbulluyla
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, “Bugünlerde bir takım ittifaklar oluyor. Bizim ittifakımız 15 milyon İstanbulluyla. İstanbul’un her ferdiyle ittifakımız vardır. Ayrı gayrı yok bizde. Biz birlikte Türkiye’yiz” dedi.
Yıldırım “Sadece İstanbul’a 250 milyar yatırım yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı ne olacaktı? Dünyanın en büyük havalimanını da yaptık. Bu sene sonunda İstanbul – İzmir otoyolu da açılıyor. İstanbul’dan İzmir’e 2 saat 50 dakika” diye konuştu.
500 BİN KİŞİYE İŞ
Avcılar’da dün gençlerle buluşan Yıldırım, ‘Gebze-Halkalı banliyö tren hattına bineniniz var mı?’ sorusuna “Evet” yanıtını alınca “Onu da ben yaptım” diye espri yaptı. Bahçelievler’de de iş insanlarıyla bir araya gelen Yıldırım, “En önemli iş gelecek 5 yılda İstanbul’un ekonomisini yüzde 40 büyüteceğiz. Çoğu gençler olmak üzere en az 500 bin İstanbulluya iş bulacağız. Ekonomi büyürse iş olur. Şu anda ekonomimizde bir durgunluk var. Onun için yeni iş alanları olmuyor. Ne yapacağız? Yatırım yapanların önüne halılar sereceğiz” diye konuştu.
ÖNÜNE GELEN SERVİSÇİ OLAMAYACAK
Yıldırım, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından Küçükbakkalköy Mahallesi Yanar Sokak’ta düzenlenen mitinge de katıldı. İstanbul trafiğinin çilesini en fazla çekenlerin servisçiler olduğunu söyleyen Yıldırım, “Sorumluluğunuz ağır. Sabrınızdan, metanetinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bugüne kadar verdiğimiz hiçbir sözün altında kalmadım. Siz 31 Mart’ta yetki verirseniz başkan seçerseniz yapacağım iş şudur; önüne gelen servisçi olamayacak, hak eden olacak. Sizlerin hakkını başkalarına vermeyeceğiz. Bu kadar açık.” dedi. ◊
FUTBOLLA BULUŞTU
- Binali Yıldırım, Süper Lig’de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla önceki gün Adile Sultan Yalısı’nda bir araya geldi. Görüşmeye Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı. Yıldırım, görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Kulüplerimiz Milli Mücadele günlerinde işgal kuvvetlerine karşı yürütülen harekete de destek olmuşlardı. Şehit olan sporcularımız oldu. Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren de futbol hepimizi ortak paydada buluşturdu” dedi.
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