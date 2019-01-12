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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.01.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği faaliyetlerine devam ediyor

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Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği faaliyetlerine devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, kurucu üyesi olduğu, ‘Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ Baskani Sinem Nefesoglu ile birlikte, okul öncesi eğitim imkanı bulamayan çocuklar için hayata geçirdiği  Anaokulu  projesinin 3.’sü için çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor.

BİZİM ÇOCUKLARIMIZ DAYANIŞMA DERNEĞİ

Sivil toplum örgütleriyle birlikte organize ettiği hayır işleriyle tanınan Pervin Ersoy yaptığı açıklamada; “En değerli varlığımız olan çocuklarınızın geleceği, ekonomik durumu ve sosyal statüsü ne olursa olsun hepimizin ortak kaygısıdır. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim ise gömleğin ilk düğmesi gibidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir.” dedi.

Tüm geliri ‘Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bırakılacak olan ve ETS Tur’un katkıları ile gerçekleşen Bursa ve Cumalıkızık turuna katılan cemiyetin yardımsever isimleri; Özdoğan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdoğan'ın eşi Mehtap Özdoğan ile Gül Ergi, Fulya Nayman, Seda Eyüboğlu, Fulya Gündoğdu, Nergis Pekuysal, Hülya Kalyoncu, Mine Özmen, Emel Oysal, ülkemizde yaşlı-genç herkesin severek takip ettiği tiyatro ve televizyon oyuncuları İlker Ayrık ve Eser Yenenler,  sanatçı Aslı Hünel de katılan isimler arasında yer aldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında alınan, “Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık olmak üzere altı bileşenden oluşan Bursa ve Cumalıkızık gezisini,  ‘Gönüllü Turizm Elçisi’ kapsamında Doğu ve Güneydoğu gezileri takip edecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın  2019 yılını ‘Göbeklitepe Yılı’ olarak ilan etmesiyle tanıtım çalışmalarını bölge ve etrafında yoğunlaştıracağını belirten Pervin Ersoy herkesi gönüllü turizm elçisi olmaya ve projeye destek vermeye davet ediyor.

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