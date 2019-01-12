Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği faaliyetlerine devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, kurucu üyesi olduğu, ‘Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ Baskani Sinem Nefesoglu ile birlikte, okul öncesi eğitim imkanı bulamayan çocuklar için hayata geçirdiği Anaokulu projesinin 3.’sü için çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor.
BİZİM ÇOCUKLARIMIZ DAYANIŞMA DERNEĞİ
Sivil toplum örgütleriyle birlikte organize ettiği hayır işleriyle tanınan Pervin Ersoy yaptığı açıklamada; “En değerli varlığımız olan çocuklarınızın geleceği, ekonomik durumu ve sosyal statüsü ne olursa olsun hepimizin ortak kaygısıdır. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim ise gömleğin ilk düğmesi gibidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir.” dedi.
Tüm geliri ‘Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bırakılacak olan ve ETS Tur’un katkıları ile gerçekleşen Bursa ve Cumalıkızık turuna katılan cemiyetin yardımsever isimleri; Özdoğan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdoğan'ın eşi Mehtap Özdoğan ile Gül Ergi, Fulya Nayman, Seda Eyüboğlu, Fulya Gündoğdu, Nergis Pekuysal, Hülya Kalyoncu, Mine Özmen, Emel Oysal, ülkemizde yaşlı-genç herkesin severek takip ettiği tiyatro ve televizyon oyuncuları İlker Ayrık ve Eser Yenenler, sanatçı Aslı Hünel de katılan isimler arasında yer aldı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında alınan, “Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık olmak üzere altı bileşenden oluşan Bursa ve Cumalıkızık gezisini, ‘Gönüllü Turizm Elçisi’ kapsamında Doğu ve Güneydoğu gezileri takip edecek.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 yılını ‘Göbeklitepe Yılı’ olarak ilan etmesiyle tanıtım çalışmalarını bölge ve etrafında yoğunlaştıracağını belirten Pervin Ersoy herkesi gönüllü turizm elçisi olmaya ve projeye destek vermeye davet ediyor.
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