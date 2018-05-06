Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: “Başkaları çatısız kalmış olabilir. Ama AK Parti en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır. Millete güvenen açıkta kalmaz. 16 yıldır her türlü ayrımcılığın yaralarını sarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Kadınlarımızın emek ve fikirlerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Kadın erkek fırsat eşitliğini gözeten, cinsiyet ayrımcılığı yapan düzenlemeleri ortadan kaldırdık. Eğitim alanında kız öğrencilerimize yönelik ayrımcı uygulamalara son verdik. AK Parti, kız çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 42’den yüzde 82’ye çıkardı. Bugün üniversitede okuyan kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerimizin sayısından daha fazla. Bu bizim için büyük mutluluk. Devlette çalışan memurların, kamu görevlilerinin yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor. Savcıların yüzde 31’i, avukatların yüzde 43’ü, üniversite hocalarının yüzde 50’si kadınlarımızdan oluşuyor.



DAĞ FARE DOĞURDU

“Millet öyle bir rüzgar estirdi ki bunların kurmaya çalıştığı çatı uçtu gitti, yok oldu. Çatı gidince de ‘bari enkazıyla ittifak yapalım’ dediler. Sonunda dağ fare doğurdu herkes ceketini aldı evine döndü. Bizim çatımız fırtınalarla çökmez. 24 Haziran ile birlikte Türkiye’nin önündeki son engel de ebediyen kalkmış olacak.



(Emeklilere dair son düzenlemeleri kastederek meydana ‘Memnun musunuz’ diye soran Yıldırım, ‘evet’ yanıtı alması üzerine) Duyuyor musun Kemal Bey, emekliler memnun. Sosyal medyada ‘CHP vaatleri idi’, ‘CHP vaatlerini açıklıyorsunuz’ diyorlar. Bir vatandaş da ‘onlar nasıl olsa iktidara gelemeyeceği için CHP vaatlerini de AK Parti yapıyor’ diyor. İşte fark bu.



MECLİS ÇOĞUNLUĞU MUHALEFETTE CUMHURBAŞKANLIĞI BİZDE OLURSA TÜRKİYE İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLENİR

ESKİ TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Kadın Kolları 4’üncü Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “24 Haziran seçimleri Türkiye’nin asgari 10 yılını belirleyecek olan seçimlerdir. Merkez sağ siyaseti yapanlar istikrara vurgu yaparlar. Türkiye’ye istikrar gelsin diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modeline geçti. Bu model istikrarsızlığa kapı aralamamalıdır. 24 Haziran’da aksine bir durum, inşallah olmayacak. Milletin takdiri ve bizim çabamıza bağlı. Meclis çoğunluğu muhalefette sadece cumhurbaşkanlığı bizde olduğu takdirde Türkiye, Fransa’nın yaşadığı kaosu yaşar. Onun için biz 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanımızla hem Meclis çoğunluğumuzla Türkiye’de istikrarı sürdürmenin vebali, sorumluluğu, AK Parti’nin omzundadır.



KAOSA SÜRÜKLENİR

Görünürde bizim ittifakımız 24 Haziran akşamına kadardır. 25 Haziran yeni bir sayfadır. Ona, ondan sonra karar vereceğiz. Temennimiz ittifakın devam etmesidir. El atına binen ya düğünde iner ya da bayramda. Sizin kendi atınıza binmeniz lazım. Bizim arzumuz hem Cumhurbaşkanımızı seçtirmek hem de 24 Haziran’da AK Parti milletvekili sayısını 300’ün olabildiği kadar üstüne çıkarmaktır. Bu olmadığı takdirde kumpaslar boş durmaz. Türkiye istikrarsızlığa, kaosa sürüklenir.”