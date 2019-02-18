Bizim bütün belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 TL

ONLAR 1970’LERDE KALDI

“Türkiye’nin gündeminde kentsel dönüşüm var. İstanbul’a, Ankara’ya bakın tam bir beceriksizlik. Aynı şeyi İzmir’de Aziz Kocaoğlu hayata geçirdi. ‘Sizin garantiniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacaktır. Kimseye el avuç açmayacaksınız’ dedi. Aynı süreci yeni adayımız yürütecek. Aldığımız mirası daha da ileriye taşıyacağız.

Şimdi tanzim satış mağazası diyorlar. Onlar 1970’lerde kaldı. Şimdi 2019’da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onlara söyleyeyim; tarımda büyümeyi, kırsal kesimle kent arasındaki ilişkiyi güzel yapmak istiyorsanız geleceksiniz Kocaoğlu’ndan ders alacaksınız. Örnek alınması gereken kent İzmir.

Bizim bütün belediyelerde asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren 2 bin 200 lira. AK Partili, MHP’li belediyelerde çalışan bütün işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sen 2 bin 20 lira değil, 2 bin 200 lira almak istiyorsan, bu seçimlerde hiçbir endişeye kapılmadan gideceksin CHP’li belediye başkanlarına oy vereceksin kardeşim. Bize bunu yapamazsın diyorlardı, en küçükten en büyük belediyemize kadar 2 bin 200 lira. Eğer sen de en az, net 2 bin 200 lira almak istiyorsan ve 1 Nisan’a kadar aradaki farkı da almak istiyorsan CHP’li belediyeye gideceksin oyunu vereceksin kardeşim.

İTHAL BELEDİYE BAŞKANI





Baktılar İzmir’den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor ve İzmir’de de söz sahibi olmak istiyorlar. İthal belediye başkanı getirdiler. İthal belediye başkanı ile devasa İzmir yönetilir mi? İzmir’i yönetecek kişinin İzmir’in kültürüne sahip olması, İzmirli olması lazım.

AK Partili kardeşlerime de sesleniyorum geleceksin kardeşim CHP’ye oy vereceksin. Türkiye’yi bu sefaletten elbirliği ile kurtaracağız. Sözüm söz; CHP’li belediyelerin olduğu her yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

BUNU MEŞRU GÖRMEDİK

Halkın 15 Temmuz’u bir demokrasi şölenidir. Karşılığında bedellerin ödendiği bir demokrasi şölenidir. Birileri de 15 Temmuz’u Allah’ın lütfu sayıp 20 Temmuz sivil darbesini yaptı. OHAL görüşmelerinin başladığı 20 Temmuz’da OHAL’e hayır diyen bir gelenekten, demokrasi geleneğinden, Kuvayı Milliye geleneğinden geliyoruz. O nedenle 20 Temmuz darbesine ‘hayır’ dedik. Biz halkın 15 Temmuz’undan yana olacağız. 20 Temmuz’da OHAL ilan edildi, parlamento devre dışı bırakıldı. Biz bunu meşru görmedik.”

ONUR VE GURUR DUYUYORUM

- “ÖNCELİKLE şunu ifade edeyim. İzmir’in milletvekili olarak bana bu onuru yaşattığınız için bütün İzmirlilere yürekten teşekkür ediyorum. İzmir, Türkiye’nin göz bebeği olan bir kent demokrasinin, uygarlığın kalesi olan bir kent, 8500 yıllık tarihi bağrında yaşatan bir kent. O nedenle İzmir milletvekili olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Yıllardır İzmir’e büyük hizmetler yapıldı. O hizmetleri yapan arkadaşımız Aziz Kocaoğlu, lütfen hep beraber ayağa kalkarak alkışlayalım. 397 yıl hapisle yargılandı ama diz çökmedi, boyun eğmedi. Bütün baskılara rağmen İzmir’e hizmet etti. Hayatını İzmir ve İzmirlilere adadı. Aziz Kocaoğlu sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda inançlı ve kararlı bir mücadele insanıdır. O nedenle herkesin teşekkür borcu vardır.”