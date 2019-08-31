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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Bize doğru göç var tedbirli olmalıyız’

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‘Bize doğru göç var tedbirli olmalıyız’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Melike Hatun Camisi’ndeki cuma namazı çıkışında Rusya’nın desteklediği Esad rejiminin İdlib’i bombalaması nedeniyle göç dalgası başladığını belirtti.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“İdlib’le ilgili gelişmelerde ‘bizim istediğimiz noktadadır’ dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. Zira İdlib’de şu anda 60 bin civarında insan öldürüldü. Bunun dışında 1-2 katı göç var. Bunlar tabii kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Biz de bütün tedbirlerimizi şu anda almış durumdayız.

BELLİ BİR MUTABAKAT OLDU

12 gözlem kulemiz zaten şuan teyakkuz halinde. 9-10 numaralı gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Fakat Putin ile görüşmelerden sonra bu konuda da gerekli uyarılar yapıldı. Trump ile görüşmelerde ağırlıklı Münbiç konusunu ele aldık ve bu 20 mil talimatı olmuştu. Bu konuda daha sonra Amerikalı heyet bizim heyetimizle yaptıkları görüşmelerde bunu biraz daha daraltma gibi durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda da onlarla geçici de olsa belli bir mutabakatı sağlamış durumdalar. BM Genel Kurulu’nda da Trump ile bir araya geleceğiz. Orada da bu konuları ele alacağız. Ama bu arada onların heyetleriyle, bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Temennim odur ki bu süreci Cenevre’den önce çok daha olumlu bir şekilde tamamlayalım.

ABD’YE SU-57 MESAJI

Rusya ile biliyorsunuz bir işbirliği süreci başlamış vaziyette. Bunun en önemlisi S-400 konusu. Fuarda da gördüklerimizden sonra, bu sektörde de karşılıklı alışverişlerin olabileceğine inanıyorum. 25 milyar dolar gibi ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye ve Rusya, 100 milyar doları hedeflemiş vaziyette. (Su - 57 ve F-35 ile ilgili) Bunların birbirlerine göre çok farklılıkları var. F-35’ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse tabi başımızın çaresine bakarız.

BAGAJLARINDAKİLERİ DÖKSÜNLER

(Yeni parti oluşumu) Biz bunları geçmişte yaşadık. Partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp sonra esamesi okunmayanlar çıktı. Ayrılıp da şu an CHP içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar derdimiz değil. Biz AK Parti olarak şu anda adeta bir tarih yazar konumdayız. AK Parti hamdolsun ulusal olmaktan uluslararası boyuta çıkmış konumdadır. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa hepsini söylesinler. Öyle lafla herhangi bir tehdit olmaz. Şu anda söyleyebilecekleri, bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var. Döksünler ki belki biraz daha fayda elde edebilirler. Ama bizim böyle bir endişemiz yok. AK Parti çalışmalarını en güzel şekilde, ülke yatırımı-insan yatırımı bunların hepsini sürdürüyor. Biz eserlerimiz ile konuşuyoruz. Laf değil iş üretiyoruz, devam edeceğiz.”

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