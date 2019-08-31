‘Bize doğru göç var tedbirli olmalıyız’

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“İdlib’le ilgili gelişmelerde ‘bizim istediğimiz noktadadır’ dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. Zira İdlib’de şu anda 60 bin civarında insan öldürüldü. Bunun dışında 1-2 katı göç var. Bunlar tabii kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Biz de bütün tedbirlerimizi şu anda almış durumdayız.

BELLİ BİR MUTABAKAT OLDU

12 gözlem kulemiz zaten şuan teyakkuz halinde. 9-10 numaralı gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Fakat Putin ile görüşmelerden sonra bu konuda da gerekli uyarılar yapıldı. Trump ile görüşmelerde ağırlıklı Münbiç konusunu ele aldık ve bu 20 mil talimatı olmuştu. Bu konuda daha sonra Amerikalı heyet bizim heyetimizle yaptıkları görüşmelerde bunu biraz daha daraltma gibi durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda da onlarla geçici de olsa belli bir mutabakatı sağlamış durumdalar. BM Genel Kurulu’nda da Trump ile bir araya geleceğiz. Orada da bu konuları ele alacağız. Ama bu arada onların heyetleriyle, bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Temennim odur ki bu süreci Cenevre’den önce çok daha olumlu bir şekilde tamamlayalım.

ABD’YE SU-57 MESAJI

Rusya ile biliyorsunuz bir işbirliği süreci başlamış vaziyette. Bunun en önemlisi S-400 konusu. Fuarda da gördüklerimizden sonra, bu sektörde de karşılıklı alışverişlerin olabileceğine inanıyorum. 25 milyar dolar gibi ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye ve Rusya, 100 milyar doları hedeflemiş vaziyette. (Su - 57 ve F-35 ile ilgili) Bunların birbirlerine göre çok farklılıkları var. F-35’ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse tabi başımızın çaresine bakarız.

BAGAJLARINDAKİLERİ DÖKSÜNLER

(Yeni parti oluşumu) Biz bunları geçmişte yaşadık. Partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp sonra esamesi okunmayanlar çıktı. Ayrılıp da şu an CHP içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar derdimiz değil. Biz AK Parti olarak şu anda adeta bir tarih yazar konumdayız. AK Parti hamdolsun ulusal olmaktan uluslararası boyuta çıkmış konumdadır. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa hepsini söylesinler. Öyle lafla herhangi bir tehdit olmaz. Şu anda söyleyebilecekleri, bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var. Döksünler ki belki biraz daha fayda elde edebilirler. Ama bizim böyle bir endişemiz yok. AK Parti çalışmalarını en güzel şekilde, ülke yatırımı-insan yatırımı bunların hepsini sürdürüyor. Biz eserlerimiz ile konuşuyoruz. Laf değil iş üretiyoruz, devam edeceğiz.”