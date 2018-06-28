'Bizde ayrılık gayrılık yok'

BUGÜN MANŞETLERDEYİZ

“Bugün çok sevinçli bir gündeyim aslında; nedeni de şu, havuz medyasında manşet olduk. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bütün seçim süreci boyunca, konuştuğum laflardan bir cümle bile kullanmadılar, oysa bugün manşetlerdeyiz, ne kadar mutluyum emin olun anlatamam. Havuz medyasında manşetsek yaptığımız iş doğru. Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz, bütün arkadaşlarımızla birlikte. Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, farklı düşünmek, partinin dışında düşünmek; asla böyle bir düşüncem yok, asla böyle bir inancım da yok. Herkesi kucaklayacağız, 81 milyonu kucaklayacağız.



HİÇBİR ARKADAŞIM GELMESİN

Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım vardı. İl başkanlarım telefon ettiler sabah. ‘Kimse, hiçbir arkadaşım gelmesin’ dedim. Normal çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde yerel seçimler var ve o seçimler için son derece hazırlıklı yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Duvarın bir kısmını yıktık. Önümüzdeki seçimlerde duvarın tamamını yıkacağız. Bir şey daha var. Biz önümüzdeki seçimlere gerçekten de ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Bunun mücadelesini, çalışmasını elbirliği ile yapacağız. Yeni bir sistem içinde, yeni bir rejim içinde, yeni bir seçim anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz. O nedenle söyledim kimseyi dışlamayacağız.”



İNCE DEĞERİMİZDİR

Buraya geldiniz sağ olun, var olun. Ama hiç kimse şunu unutmasın. Herkese açık ve net söylüyorum, herkes bilsin. Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin; bizde ayrılık gayrılık yoktur, biz dava adamıyız, biz ilkelerin insanıyız, biz demokrasiden, güçler ayrılığından yanayız. Kim bizimle beraber yürümek istiyorsa hep beraber gönül gönüle birlikte yürüyeceğiz. Ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirinceye kadar yürüyeceğiz. Adaleti, hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonu kucaklıyoruz. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce, 81 ili gezeceğini ifade ediyor. Bütün il başkanlarıma talimatımdır; geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gülerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok.