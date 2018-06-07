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    'Biz parayla pulla korkmayız'

    Özgür ALTUNCU/ İSTANBUL
    07.06.2018 - 22:21 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edilmesiyle ilgili, “Nedir bu tazminat? Beni korkutmak için. Biz parayla, pulla korkmayız. Ben o davada mutlaka kazanacağım. Nerede? Türkiye’de olmasa dahi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde kazacağım” dedi.

    Beylikdüzü’nde sivil toplum örgütleri ve işinsanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu: “Man Adası’nda para hareketi oldu mu ? Oldu. Man Adası’ndaki şirketin kuruluş sermayesi, 1 sterlin mi? 1 sterlin. Neresi yanlış bunun? Kendisi de itiraf etti zaten. Niye bu tazminat? Hangi gerekçeyle? Davanın bütün belgeleri doğru. Savcının yazısı var. Soruyor Halk Bankası’na. ‘Evet bize ait’ diyor. MASAK’a soruyor, ‘Bunlar doğru mu?’ ‘Evet doğru.’ Talimat alan yargıç, parayla beni korkutacağını sanıyor. Biz parayla, pulla korkmayız. Biz namuslu adamlarız. Nerede bu ülkenin çıkarları aleyhine bir eylem varsa biz onunla mücadele ederiz. Nerede bu 18 milyon dolar? Bozdurdunuz mu? Sermayesi 1 sterlini olan şirket, 18 milyon dolarlık ne aldı ? Bunların yanıtı yok. O karar veren hâkim de hâkim değil zaten.”

    YAZILIM KİME SATILDI
    Adalet Yürüyüşü’nde, sadece benim değil, pek çok arkadaşımın telefonu dinlendi. Almanya’da gazeteler, telefon dinlemeyle ilgili bir olayı açığa çıkarmalarından sonra, Türkiye’de de aynı yazılımın kullanıldığı, bizim telefonlarımızın dinlendiği gerçeğini ortaya çıkardılar. Suç duyurusunda bulunduk. Alman Büyükelçiliği’ne başvurduk. Alman hükümetinin onayı olmadan, dinlemeyi öngören bu yazılımın, Türkiye’ye satılması mümkün değil. Soruyoruz, Alman Büyükelçiliği’ne bu dinlemeyle ilgili yazılımı Türkiye’de kime sattınız? Herhangi bir özel firmaya da satmadılar. Alman hükümetinin izniyle ancak bu dinleme yazılımı satılabilir. O da Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. İçişleri Bakanı bana bir cevap versin.”

    MAN ADASI DAVASINDA 197 BİN TL TAZMİNAT
    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakınları aleyhine öne sürdüğü Man Adası iddiaları nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davası karara bağlandı. İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalının davacılar hakkında iddialarının gerçek dışı olduğunu, yurtdışına para gönderilmediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirtti. Mahkeme, Erdoğan’a 110 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan’a 15 bin lira, Ziya İlgen’e 17 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 25 bin lira, Osman Ketenci’ye 20 bin lira ve Mustafa Gündoğan’a da 10 bin lira manevi tazminatın ödenmesine karar verdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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