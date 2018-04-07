Biz insanı merkez aldık

MOĞOLİSTAN’da Devlet Ulusal Yönetim Akademisi’nce Başbakan Binali Yıldırım’a fahri doktora verildi. Törende konuşan Yıldırım, Türkiye-Moğolistan ilişkilerinin köklerinin çok eskiye dayandığını belirterek, Orhun Vadisi Yazıtları ve Tonyukuk Yazıtları’nın Türkler ile Moğolların ortak tarihini, kültürünü, dilini yansıttığını vurguladı. Yıldırım özetle şunları söyledi:

GÖZLERİNDE PETROL GÖRÜRSÜNÜZ

“Türkiye-Moğolistan arasındaki ilişkileri stratejik düzeyli işbirliğine dönüştürme vakti gelmiştir. Türkiye olarak iki ülke arasındaki münasebetleri hepimizin arzu ettiği seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Münasebet kurduğumuz ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini değil insanını merkeze alan bir dış politika anlayışıyla hareket ediyoruz. Bizim ülkelerle ilişkilerimize baktığımız zaman göreceğiniz şey insanlıktır, dostluktur. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir ulusu esareti altına almamış, daima insanlığın huzuru için çalışmış bir milletin evlatlarıyız. Ortadoğu’ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda petrol görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika’da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. Suriye’de birçok devlet, binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun’ anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor.”

Fahri doktor unvanı tevdi edilen Başbakan Yıldırım’a cübbesini, Devlet Yönetim Akademisi Rektörü Zülfikar Sarkıt giydirdi. Sarkıt, Başbakan Binali Yıldırım’a konuşmasının ardından at heykeli takdim etti. TİKA’nın, Moğolistan genelinde gerçekleştirdiği yatırımların 40 milyon dolar civarında olduğunu bildiren Yıldırım, “2017’de 9 farklı şehirde tamamlanan 30 projenin az önce toplu açılışını yaptık. Bu projelerin tutarı 2.5 milyon dolardır” dedi.

PAYLAŞMAYA, İŞBİRLİĞİNE DEVAM

“Moğolistan'la paylaşmaya, dayanışmaya, işbirliğine devam edeceğiz” diyen Yıldırım, “Akraba olarak gördüğümüz Moğolistan'ın daha fazla kalkınması için imkânlarımızı bundan sonra da kullanmaya gayret edeceğiz. Orhun Vadisi'nde bir turizm projesi var, çok etkileyici bir proje. O bölgeye ziyaretimiz olacak. Atalarımızın izlerini orada görme fırsatı bulacağız. Biz, o topraklardan ayrıldık ama gözümüz arkada değil. Moğolistan, dost ve kardeş ülke bu topraklarda” dedi.