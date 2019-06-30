‘Biz hepimiz iyiyiz’

KARACİĞER Nakli Enstitüsü’nde 12 Haziran’da 36 cerrah, 11 ameliyathanede 5 donörden alınan karaciğerleri 5 hastaya aynı anda gerçekleştirdikleri ameliyatlarla nakletmişti. Beytullah Kaya’ya (3) annesi Serap Kaya’dan (26), Hakan Doğan’a (43) baldızı Mihrican Uğur’dan (41), Ali Ulak’a (45) esnaf arkadaşı Cuma Kaşdas’tan (35), İbrahim Akpınar’a (67) gelini Pınar Akpınar’dan (28), Ahmet Dal’a (21) akrabası Ali Dal’dan (26) alınan karaciğer nakledildi. Şahitler huzurunda yapılan ve Guinness Rekorlar Kitabı’na da aday olan eşzamanlı ameliyatlar yaklaşık 13.5 saatte tamamlanmıştı.

TÜMÜ BAŞARILI GEÇTİ

Karaciğer Nakli Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, ameliyatlar esnasında ve sonrasında hastaların ayrıca herhangi bir riskle karşı karşıya bırakılmadığını belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, “Ameliyatların tümü başarılı geçti ve hastalarımız sağlıklarına kavuştu. Ameliyattan sonra da herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Her şey yolunda” dedi.

KAPASİTEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

İnsan sağlığı üzerinden rekor kırmak değil, merkezin deneyim ve kapasitesine dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Özgüveni son derece yüksek olan bir merkez, daha önce de yaptığı iyi bir şeyi paylaşmak istedi. 24 saatte beş karaciğer zaten yapmıştık. Bu merkezin rüştünü, kapasitesini, güçlü akademik yapısını, fiziki koşullarını göstermek için bu ameliyatları gerçekleştirdik” diye konuştu.

‘SONUÇTAN MUTLUYUM’

Hastaların hepsinin durumunun gayet iyi olduğunu belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, şunları söyledi: “Guinness Rekorlar Kitabı bizim için çalışmalarımızı duyurmada bir araç. Sağlıkta, ameliyatta rekor olmaz. Karaciğer nakli ekibi hastaları çok yakından takip edip tedavilerini sürdürdü. Hepsinin sağlığı son derece iyi. Ben de rektör olarak, doğrusu gergin ve riskli çalışmanın sorumluluğunu üstlenmekten memnun, sonuçtan mutluyum. Enstitüde zaten 17 yılda, 2 bin 500’den fazla karaciğer nakli yapılmıştı. Başka bir deyişle, istatistiki olarak bakıldığında mesai günü başına 1.1 karaciğer nakli gerçekleştirmişiz. Bu büyük başarı ve çalışma, fark edilmeyi hak ediyor. Günde 2-3 karaciğer nakli yapmak bizim için olağan bir durum. ‘Sağlıkta rekor çalışması olur mu?’ eleştirileri ve hassasiyetleri de yerinde buluyorum. Ama bizim amacımız zaten rekor kırmaktan çok kapasitemizi, özgüvenimizi, tüm ülkemize göstermek ve bunu da bir yere kayıt ettirmekti. Yine de eleştirenleri hastanemizi yerinde görmeye davet ediyorum. Burası sadece karaciğer nakli hastalarını tedavi eden bir merkez değil. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen başka nakil cerrahları olmak üzere ilgili uzman doktorları da yetiştiriyor.”

BEYTULLAH ARTIK UYUYABİLİYOR

HASTALARIN tümü taburcu edilince başvurulacak Guinness Rekorlar’na konu ameliyatların şahitlerinden biri de bendim. 3 yaşındaki Beytullah Kaya’nın, annesi Serap Kaya’dan alınan karaciğer parçasının nakline tanıklık ettim. Ameliyattan önce karnındaki şişlikten ötürü yatamayan, uyuyamayan, güçlükle nefes alan ve yemek yemek istemeyen Beytullah’ın da sağlık durumu iyi ve kısa süre sonra iki kardeşinin yanına Mardin’e dönecek. Serap Kaya, “Beytullah çok iyi. Artık uyuyor, acıkıyor ve yemeğini kendi yiyor. Ölmesinden korkuyordum, şimdi çok iyi” dedi. Eniştesi Hakan Doğan’a karaciğerini veren Mihrican Uğur da iyi, sağlıklı ve mutlu olduklarını dile getirdi. Hakan Doğan da 6 aydır nakil beklediğini ve yeni karaciğeriyle hızla iyiye gittiğini söyledi. Diğer tüm hasta ve donörleri ameliyatın sonuçlarından hoşnut olduklarını dile getirdi.