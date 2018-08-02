Biz de ABD’li iki bakan için aynı kararı almalıyız

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eyüp SERBEST / İSTANBUL
02.08.2018 - 22:26, Son Güncelleme:

Biz de ABD’li iki bakan için aynı kararı almalıyız

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Biz de ABD’li iki bakan için aynı kararı almalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin iki bakanla ilgili aldığı yaptırım kararıyla ilgili “Amerika’nın aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor” dedi. Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Amerika’nın aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, konuşulur. Kararı doğru bulmuyoruz. Dün gece zaten Parlamento’da bu konuda hazırlanan bildiriye CHP olarak imza attık.

YANLIŞLIK ‘VER PAPAZI AL PAPAZI’ CÜMLESİNDE

15 Temmuz darbe girişiminin ardında Pensilvanya’da oturan kişinin olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin iade talebinde bulunması son derece doğal. Yanlışlık ‘Ver papazı, al papazı’ söyleminden kaynaklanıyor. Biz Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu, bağımsız olması gerektiğini ifade ediyoruz ama en önemli koltukta oturan kişi yargının bağımsız olmadığını, sen onu bana verirsen ben de bunu verebilirim algısını karşı tarafa yerleştirdi.
Yapılması gereken mütekabiliyet kurallarına uygun olarak, ABD’deki iki bakan hakkında aynı kararı almaktır. Biz bunu bekliyoruz hükümetten. Biz bütün ülkelerle iyi ilişkiler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Temelini oluşturan da Mustafa Kemal’in ‘Yurtta barış dünyada barış’ söylemidir. Barıştan hiç kimse zarar görmez ama bize yönelik bir hareket olursa aynı çerçevede ve aynı ağırlıkta onlara cevap vermemiz gerektiği de, dış politikanın da, ülke onurunu korumanın da doğal sonucudur.” 

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