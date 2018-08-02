Biz de ABD’li iki bakan için aynı kararı almalıyız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin iki bakanla ilgili aldığı yaptırım kararıyla ilgili “Amerika’nın aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor” dedi. Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Amerika’nın aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, konuşulur. Kararı doğru bulmuyoruz. Dün gece zaten Parlamento’da bu konuda hazırlanan bildiriye CHP olarak imza attık.
YANLIŞLIK ‘VER PAPAZI AL PAPAZI’ CÜMLESİNDE
15 Temmuz darbe girişiminin ardında Pensilvanya’da oturan kişinin olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin iade talebinde bulunması son derece doğal. Yanlışlık ‘Ver papazı, al papazı’ söyleminden kaynaklanıyor. Biz Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu, bağımsız olması gerektiğini ifade ediyoruz ama en önemli koltukta oturan kişi yargının bağımsız olmadığını, sen onu bana verirsen ben de bunu verebilirim algısını karşı tarafa yerleştirdi.
Yapılması gereken mütekabiliyet kurallarına uygun olarak, ABD’deki iki bakan hakkında aynı kararı almaktır. Biz bunu bekliyoruz hükümetten. Biz bütün ülkelerle iyi ilişkiler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Temelini oluşturan da Mustafa Kemal’in ‘Yurtta barış dünyada barış’ söylemidir. Barıştan hiç kimse zarar görmez ama bize yönelik bir hareket olursa aynı çerçevede ve aynı ağırlıkta onlara cevap vermemiz gerektiği de, dış politikanın da, ülke onurunu korumanın da doğal sonucudur.”
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