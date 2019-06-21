Kılıçdaroğlu, dün FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularına özetle şu yanıtları verdi:

HDP’LİLERİN BÜYÜK KISMI OY VERECEK

(Selahattin Demirtaş’ın açıklaması) HDP ile bizim ittifakımız yok ama oy veren kitlelerin büyük bir kısmı, tamamı değil, Ekrem Bey’e oy verecekler. Sadece HDP değil AK Parti tabanından da ciddi bir oy gelecek. Biz bunu gözlemliyoruz. 23 Haziran’da Ekrem Bey’in alacağı oylar artacak. Çünkü 23 Haziran seçimleri, haksızlığa uğramış bir kişinin hakkının teslim edildiği seçim olacak.

(YSK’nın seçimleri yenileme kararı) Bizim adalet sistemimize vurulan en büyük darbedir bu. Şunu bekliyorlardı: İptal edildikten sonra CHP’liler sokağa çıkacak, cam çerçeve kıracak, büyük olaylar olacak, insanlar ölecek. Erdoğan çıkacak televizyona ‘Bakın gördünüz mü CHP budur’. Bunu yapmadık, herkese sakin olmasını söyledik. Yapmadık çünkü biz bu millete güveniyoruz. Birinci isteğimiz şu, sandığa git kardeşim. İki, sandığa giderken elini vicdanına koy. Vicdan sahibi herkesin gidip Ekrem Bey’e oy vermesi lazım. Artık kapalı kapılar arkasına kumpas kurulmayacak bir fark olacağına inanıyoruz. Ekrem Bey lehine oy kullanan herkes, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak dünya siyasi tarihine önemli mesaj vermiş olacaktır.

SANA O KAPIYI KİM AÇTI

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Yargının vereceği karar önünü kesebilir’ sözleri) ‘Ben yargıya talimat vereceğim YSK’ya verdiği gibi İmamoğlu’nu alıp hapse atacaklar, mahkûm edecekler, dolayısıyla koltuğa oturmayacak’ bunu demek istiyor. Daha ağır ifadesi var; ‘Ordu Valisi’nden özür dilemezsen oturamazsın’ diyor. Kimsin sen, milletin iradesinin üzerinde misin? Yargı bilmem ne olursa dava açarmış. Nasıl mahkûm edecek, ‘Talimat vereceğim, en az şu kadar ceza verin diyecek, talimatın gereği yerine gelecek, o da hapse atılacak’...

Bir dönem kendisi söylüyordu, ‘Bana muhtar olamazsın diyorlardı cumhurbaşkanı oldum’ diye. Bir düşün bakalım sana o kapıyı kim açtı? Biz açtık. Demokrasi adına açtık kapıyı, şimdi sana açtığımız kapıdan yürüyüp demokrasiyi geliştireceğine, demokrasiyi katlediyorsun. Valiler var, kendi vatandaşına öküz dedi. O valiler özür diledi mi, hiç sesi çıktı mı? Hiç çıkmadı. Kaldı ki, orada tam bir kumpas var.

(TV programı) Zaten orada bir kavga beklemiyorduk. Ama Ekrem Bey’in sinirlerini bozmaya dönük kaba, yalancı gibi ifadeler kullanılması... Ekrem Bey alıştı bu tür kışkırtıcı söylemleri yok sayıyor.

ÜLKÜCÜLER VATANSEVERDİR

Bütün ülkücüler Türkiye’nin gidişinden endişe duyuyorlar. Para dilenen bir Türkiye’ye döndük. 17 yılda buraya nasıl geldik? Ülkücü kardeşim de bunu soracak. Siyasi görüşlerimiz ayrı olabilir ama vatan sevgisi konusunda, Türkiye’nin refahı ortak payda oluşturmamız gerekiyor.

(Ekrem İmamoğlu) Kendisini iki yıl izledim. Yaptıklarına baktım. Hiçbir ayrım yapmadığını gördüm. Kendisine oy vermeyen mahallelere güzel hizmetler götürdüğünü, uyuşturucuyla ciddi mücadele başlattığını gördüm. Muhtarlarla güzel ilişkiler kurduğunu gördüm, izledim.”

AF YORUMU: ÇIKARACAKSANIZ GETİRİN

“Eğer bir af çıkaracaksanız, süratle getirin parlamentodan geçsin. Ama onların duygularıyla oynayıp onlardan, yakınlarından oy almak için, seçim öncesi af, seçim sonrası bunu unutacaksanız bu siyaseten ve ahlaki olarak doğru değil.”

OTEL YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİ

(Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın İmamoğlu görüşmesine ilişkin otel görüntüleri) Kim servis ediyor, o otel yöneticileri niye bugüne kadar konuşmuyor? O otele gidenlerin

yarın servis edilmeyeceğini kim garanti edebilir? İnsanlar toplantı yaparken veya odada eşiyle yatarken, banyo yaparken servis edilmeyeceğini kim garanti edebilir? O otelin genel müdürü ve yöneticilerinin derhal istifa etmesi lazım.”