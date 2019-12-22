'Biz bu kanalı yapacağız'

İstanbul'da dün düzenlenen 2018 yılı Hizmet İhracatçıları Ödül Töreni’nde, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul ile ilgili “Yapamayacaksınız” sözüne sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

DEVLETTEN BİHABER

“Artık Türkiye’ye zarar vermenin bir bedeli vardır. Ancak bu bedeli göze alanlar karşımıza çıkabilir. Eskisi gibi boş atıp dolu tutma yöntemiyle ülkemize yönlendirebileceklerini sananlar, eninden sonunda bu gerçeği kabullenmek mecburiyetinde kalacaktır. Her yolu denemelerine rağmen bu kutlu yürüyüşü durduramadılar. İşte içeride dışarıda, özellikle de şu anda içeride ana muhalefetin başındaki zat, biz ‘Kanal İstanbul’ diyoruz, o da çıkıyor diyor ki, ‘Yapamayacaksınız’. Yahu biz yapacağız! Sen ne yaparsan yap, biz bunu yapacağız.

Ve bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor. ‘Hangi müteahhit bu işin içerisine girerse, bilsin ki verdiği parayı, biz geliyoruz, geldiğimiz zaman bu parayı da alamayacak’ diyor. Bir defa devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat.

Ne demek yahu? Sen gelemeyeceksin zaten, o ayrı bir konu da devletlerde devamlılık esastır. Bir müteahhit bu işe girmiş, anlaşmasını yapmış, sözleşmesini yapmış... Buna cevap vermeyi ben zait addediyorum da böyle söylediği bütün müteahhitlerimize, uluslararası konumu olan müteahhitlerimize bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bakınız bu ülkede nasıl bir siyasetçi var. Bunu bilin. Ve bu üstelik ana muhalefetin şu anda başında.

İHALEYİ YAPIYORUZ

Ve biz inşallah şurada, önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz. Ve Kanal İstanbul’a başlıyoruz. Bunun çalışması, bir haftalık, bir aylık, bir yıllık değil. Ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Ve biz bu adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl Süveyş varsa, Cebelitarık varsa bizde de Kanal İstanbul olacak.

BİZ İŞİ BİTİRİRİZ

Bunların hepsi birer ufuktur ufuk. Bunlar sıradan işler değil. Bunlar bize demediler mi üçüncü köprü için, yapamazsınız? Avrasya ile ilgili yapamazsınız demediler mi? Marmaray’la ilgili yapamazsınız demediler mi? Osmangazi ile ilgili yapamazsınız demediler mi? Yaptık! Yaptık! İsteseniz de yaptık, istemeseniz de yaptık. Her şeyden önce öyle sıradan bir olay değil bu iş. Eğer liderseniz, verdiğiniz kararı sonuna kadar takip eder ve işi bitirirsiniz.”

MUHALEFET LİME LİME DÖKÜLDÜ

İHRACATIMIZI 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Tabii bunun için öncelikle küresel rekabette bizi öne çıkartacak şekilde mal ve hizmet üretimimizi artırmamız gerekiyor. Bulunduğumuz coğrafya ve sahip olduğumuz imkanlar bize mal ve hizmet tasarımı geliştirilmesi, üretimi, ihracatında avantaj sağlıyor.

SANAYİ ÜRETİMİ ARTIYOR: Sanayi üretimindeki artış eğilimi devam ediyor. Ekim ayında 10.4 milyar liralık yeni yatırım için 637 proje teşvik belgesi düzenleyerek yılın en yüksek sayısına ulaşmış olduk. Bu yatırımlarla inşallah 23 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını bekliyoruz.

TARİHİMİZDE İLK KEZ: Ar-Ge harcamamızın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı tarihimizde ilk kez yüzde 1’i aştı. Geçen yılın kasım ayında yüzde 21.6 olan enflasyon, bu sene yüzde 10.6 oldu. İstihdam cephesinden de olumlu haberler geldi.

BORSA REKOR KIRDI: Borsa 110 bin puanın üzerine çıkarak 1.5 yılın zirvesini gördü. Tarihi bir rekordur bu. Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.

BIRAKIP GİTMİŞLER: Bir tarafta iktidarı yerden yere vurmaya çalışan var, öbür taraftan oylama yapılıyor Genel Kurul’da kimse yok. Hepsi bırakıp gitmişler ve iktidar orada gayet güzel bir birliktelik ortaya koymak suretiyle oylamada nasıl bir oy aldığını ispatlamıştır ama muhalefet lime lime dökülmüştür.

CHP’YE TEK PARTİ ELEŞTİRİSİ: KARANLIK NOKTALAR BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, şair Necip Fazıl Kısakürek adına 6. kez düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, CHP’nin tek parti dönemine eleştiriler getirerek şunları söyledi:

ÖZELEŞTİRİ VERMESİ ŞARTTIR

“Tarihimiz doğrusuyla, yanlışıyla, sevinciyle, üzüntüsüyle bizim tarihimizdir. Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez. Tam tersine büyütür. Mesela tek parti CHP’sine ait dönemde objektif şekilde, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Açıkçası CHP’nin artık bu millete, kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi bir özeleştiri vermesi şarttır.

Bu partinin başındaki zat, Dersimli olduğunu ve Dersimli olmaktan da gurur duyduğunu söylüyor. Ancak Dersim olaylarıyla ilgili bizim 10 sene önce gösterdiğimiz hassasiyet ve vicdani tavrın 10’da 1’ini dair sergileyemiyor. Biz CHP’nin kurumsal anlamda Dersim konusunda ne düşündüğünü halen bilmiyoruz. CHP’nin bir an önce milletin karşısına çıkıp, bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi, ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekiyor. Türkiye’nin geleceği için milletimizin kalbinde kabuk bağlayan yaraların tekrar tekrar kanatılmaması için biz bu tavrı gerekli görüyoruz. Yoksa ülkemiz, belli art niyetli çevrelerin kendi sosyal mühendislik projelerinden kendini kurtaramayacaktır.” (Özgür ALTUNCU)