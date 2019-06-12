Biz bu işi bitirdik dedi ve ekledi: Önümüzdeki ay teslimi yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "'Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacak' demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda teslimi yapılacak." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Milletimiz bizden icraat, hizmet, kendisi için ve çocukları için güzel bir gelecek bekliyor. Bu şartları gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki sıkıntıları çözmemiz lazım.
- Önümüzdeki dönem her alanda Türkiye'yi büyüttüğümüz bir dönem olacak.
- Ankara'da da, İstanbul'da da kaybetmedik; biz kazandık. Bizler buralara sadece vizyon noktasında kayba uğraduk. İlçeler ve meclislerde biz kazandık.
- Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.
- Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık.
- Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.
- Bizim müttefikimiz 10 binlerce tır ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi.
- 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar.
- Biz yaptığımıza eminiz ve emin olarak yolumuza devam ediyoruz.
- S-400 ile F-35 sorunları ayrı göremeyiz. Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimini ayrı göremeyiz.
- Haklarımızı sonuna kadar koruyacağız ve Türk kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz.
- Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacak demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda teslimi yapılacak.
- Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez.
- Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Tarihimiz boyunca böyle bir şeye sahip değildik. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetlerimizin refakatinde, oralardaki güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz.
- Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edececeğiz.
- Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz.
- Biz sözleşmemizi imzaladık, kısa zamanda da gelecek. Trump'a da 'sizden de Patriot alırız dedik. Ama onlar bize evet diyemediler.
- (F-35 projesi) Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz.
- Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı.
- Hepsi de gayet açık olan bu mesajların, muhataplarımız tarafından doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum.
- Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır.
- Planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişi konuştuk. Yığılmaları ortadan kaldırmalıyız. Gerçeklere gözlerimizi kapatamayız.
- Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir.
- Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık.
- 419 bin TSK mevcudunun 200 bin'e yakını muvazzaf personelden oluşmaktadır.
- Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir.
-Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.
- Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir dönem var. Bu süreler eksiklerimizi tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle yeni bir solukla yeni bir anlayışla, yepyeni bir vizyonla ülkemizi 2023'e taşımaya yeterlidir.
- Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır.
- TSK'nın komuta kademesi güvenlik zafiyetini düşünmeyecek kadar basiretsiz mi? Zarifet oluşacak iddialarının hiçbir temeli yok.
- Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde tek bir personelin ekmeği ile oynanmayacağına söz vermişti. 31 Mart sonrası ilk iş işçilere baskı ile sendika değiştirdi.
- Aciz bir zihniyetten başka icraat beklenemezdi. CHP önceden neyse yine aynı. Bunların millete hizmet etmek gibi bir derdi olmadı; olmayacak.
- Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız diyenler seçimden sonra işçi kıyımına başladılar.
- Yargı, dinamiktir ve sürekli geliştirilmelidir. Biz reformla ilgili dünyadan takdir alırken bunlara beğendiremedik.
- İstanbul'daki seçim için yüz yüze bir seçim stratejisi oluşturduk.
- İstanbul seçimine 10 gün kaldı. Adayımız Binali Yıldırım ile İstanbullular arasındaki bağın her gün güçlendiğini görüyoruz.
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