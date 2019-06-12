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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Biz bu işi bitirdik dedi ve ekledi: Önümüzdeki ay teslimi yapılacak

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Biz bu işi bitirdik dedi ve ekledi: Önümüzdeki ay teslimi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "'Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacak' demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda teslimi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Milletimiz bizden icraat, hizmet, kendisi için ve çocukları için güzel bir gelecek bekliyor. Bu şartları gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki sıkıntıları çözmemiz lazım.

- Önümüzdeki dönem her alanda Türkiye'yi büyüttüğümüz bir dönem olacak.

- Ankara'da da, İstanbul'da da kaybetmedik; biz kazandık. Bizler buralara sadece vizyon noktasında kayba uğraduk. İlçeler ve meclislerde biz kazandık.

- Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.

- Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık.

- Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.

- Bizim müttefikimiz 10 binlerce tır ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi.

- 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar.

- Biz yaptığımıza eminiz ve emin olarak yolumuza devam ediyoruz.

- S-400 ile F-35 sorunları ayrı göremeyiz. Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimini ayrı göremeyiz.

- Haklarımızı sonuna kadar koruyacağız ve Türk kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz.

- Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacak demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda teslimi yapılacak.

- Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez.

- Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Tarihimiz boyunca böyle bir şeye sahip değildik. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetlerimizin refakatinde, oralardaki güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz.

- Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edececeğiz.

- Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz.

- Biz sözleşmemizi imzaladık, kısa zamanda da gelecek. Trump'a da 'sizden de Patriot alırız dedik. Ama onlar bize evet diyemediler.

- (F-35 projesi) Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz.

- Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı.

- Hepsi de gayet açık olan bu mesajların, muhataplarımız tarafından doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum.

- Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır.

Biz bu işi bitirdik dedi ve ekledi: Önümüzdeki ay teslimi yapılacak

- Planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişi konuştuk. Yığılmaları ortadan kaldırmalıyız. Gerçeklere gözlerimizi kapatamayız.

- Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir.

- Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık.

- 419 bin TSK mevcudunun 200 bin'e yakını muvazzaf personelden oluşmaktadır.

- Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir.

-Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.

- Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir dönem var. Bu süreler eksiklerimizi tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle yeni bir solukla yeni bir anlayışla, yepyeni bir vizyonla ülkemizi 2023'e taşımaya yeterlidir.

- Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır.

- TSK'nın komuta kademesi güvenlik zafiyetini düşünmeyecek kadar basiretsiz mi? Zarifet oluşacak iddialarının hiçbir temeli yok.

- Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde tek bir personelin ekmeği ile oynanmayacağına söz vermişti. 31 Mart sonrası ilk iş işçilere baskı ile sendika değiştirdi.

- Aciz bir zihniyetten başka icraat beklenemezdi. CHP önceden neyse yine aynı. Bunların millete hizmet etmek gibi bir derdi olmadı; olmayacak.

- Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız diyenler seçimden sonra işçi kıyımına başladılar.

- Yargı, dinamiktir ve sürekli geliştirilmelidir. Biz reformla ilgili dünyadan takdir alırken bunlara beğendiremedik.

- İstanbul'daki seçim için yüz yüze bir seçim stratejisi oluşturduk.

- İstanbul seçimine 10 gün kaldı. Adayımız Binali Yıldırım ile İstanbullular arasındaki bağın her gün güçlendiğini görüyoruz.

Biz bu işi bitirdik dedi ve ekledi: Önümüzdeki ay teslimi yapılacak

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