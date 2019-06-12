Biz bu işi bitirdik dedi ve ekledi: Önümüzdeki ay teslimi yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



- Milletimiz bizden icraat, hizmet, kendisi için ve çocukları için güzel bir gelecek bekliyor. Bu şartları gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki sıkıntıları çözmemiz lazım.

- Önümüzdeki dönem her alanda Türkiye'yi büyüttüğümüz bir dönem olacak.

- Ankara'da da, İstanbul'da da kaybetmedik; biz kazandık. Bizler buralara sadece vizyon noktasında kayba uğraduk. İlçeler ve meclislerde biz kazandık.

- Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.

- Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık.

- Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.

- Bizim müttefikimiz 10 binlerce tır ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi.

- 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar.

- Biz yaptığımıza eminiz ve emin olarak yolumuza devam ediyoruz.

- S-400 ile F-35 sorunları ayrı göremeyiz. Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimini ayrı göremeyiz.

- Haklarımızı sonuna kadar koruyacağız ve Türk kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz.

- Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacak demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda teslimi yapılacak.

- Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez.

- Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Tarihimiz boyunca böyle bir şeye sahip değildik. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetlerimizin refakatinde, oralardaki güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz.

- Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edececeğiz.

- Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz.

- Biz sözleşmemizi imzaladık, kısa zamanda da gelecek. Trump'a da 'sizden de Patriot alırız dedik. Ama onlar bize evet diyemediler.

- (F-35 projesi) Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz.

- Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı.

- Hepsi de gayet açık olan bu mesajların, muhataplarımız tarafından doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum.

- Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır.

- Planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişi konuştuk. Yığılmaları ortadan kaldırmalıyız. Gerçeklere gözlerimizi kapatamayız.

- Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir.

- Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık.

- 419 bin TSK mevcudunun 200 bin'e yakını muvazzaf personelden oluşmaktadır.

- Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir.

-Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.

- Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir dönem var. Bu süreler eksiklerimizi tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle yeni bir solukla yeni bir anlayışla, yepyeni bir vizyonla ülkemizi 2023'e taşımaya yeterlidir.

- Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır.

- TSK'nın komuta kademesi güvenlik zafiyetini düşünmeyecek kadar basiretsiz mi? Zarifet oluşacak iddialarının hiçbir temeli yok.

- Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde tek bir personelin ekmeği ile oynanmayacağına söz vermişti. 31 Mart sonrası ilk iş işçilere baskı ile sendika değiştirdi.

- Aciz bir zihniyetten başka icraat beklenemezdi. CHP önceden neyse yine aynı. Bunların millete hizmet etmek gibi bir derdi olmadı; olmayacak.

- Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız diyenler seçimden sonra işçi kıyımına başladılar.

- Yargı, dinamiktir ve sürekli geliştirilmelidir. Biz reformla ilgili dünyadan takdir alırken bunlara beğendiremedik.



- İstanbul'daki seçim için yüz yüze bir seçim stratejisi oluşturduk.

- İstanbul seçimine 10 gün kaldı. Adayımız Binali Yıldırım ile İstanbullular arasındaki bağın her gün güçlendiğini görüyoruz.