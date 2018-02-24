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    'Biz böyle yerimizde iyiyiz'

    Turan YILMAZ / ANKARA
    24.02.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, uyum paketiyle ilgili önerilerini iletmek üzere TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a yaptığı ziyarette ilginç ittifak diyaloğu yaşandı.

    Kahraman, ittifak teklifine dikkat çekerek, “Hülle ortadan kalktı” derken, Karamollaoğlu da, “Kalkmadı da hukukileşiyor” karşılığını verdi. Karamollaoğlu, buna gerekçe olarak da teklifteki ‘BBP maddesi’ olarak nitelenen, ‘bir partinin üyelerinin partilerinden istifa etmeden bir başka partinin listesinden aday olabilmesi’ne ilişkin düzenlemeyi işaret etti.

    Kahraman’ın, “Ne oldu bu ittifak işiniz” sözlerine de Karamollaoğlu, “Biz meramımızı nezaketle anlatma derdindeyiz. Ama isteniyor bu illa düz söylensin, keskin söylensin. Biz böyle yerimizde iyiyiz” dedi. Karamollaoğlu, kimseyle ittifak görüşmelerinin olmadığını söyledi.

    Etiketler: Saadet Partisi , Temel Karamollaoğlu , gazetehaberleri , son dakika
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