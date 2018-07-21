Biyomedikal Mühendisliği nedir?
Daha önce belki adını bile duymadığınız biyomedikal mühendisliği gelecekteki mesleğiniz olabilir. Son zamanlarda sağlık sistemlerindeki değişim ve teknolojinin gelişimi sağlık ile mühendisliği iç içe geçirdi ve bu birleşmeyle biyomedikal mühendisliği ortaya çıktı.Bilgisayar teknolojileriyle birlikte tıp alanında şu ana kadar elde edilmiş bilgilerden çok daha fazla bilgi üretilmeye başladı.
Biyomedikal mühendisleri ise tıp ve teknolojiyi birleştirerek hem tanı hem de tedavi yöntemlerinin gelişmesini sağlamakla birlikte henüz tanısı sağlanamayan hastalıkların da tanınmasına yardımcı olacaktır. Biyomedikal mühendisleri tarafından üretilen cihazlar ise çeşitli hastalıkların tedavisinde hekimlere yardımcı olacaktır.
Biyomedikal Mühendisliği tıbbi problemlere mühendislik yaklaşımı ile tanı veya tedaviye yönelik yöntemler geliştirerek çözüm üretilmesini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendisliğinin başlıca amaçları, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, biyoloji gibi bilimlerde ortaya konan problemlere, fizik, kimya, matematik, mühendislik bilimlerinin temel ilkelerini uygulayarak bu problemlerin çözümünün, bunlarla bağlantılı olarak tanı ve tedaviye yönelik yeni yöntem, algoritma, cihaz ve yazılımların tasarlanıp geliştirilmesini sağlamak. Aynı zamanda mevcut yöntemleri geliştirerek tıbbi cihaz ve yazılım sistemlerinin sorunsuz şekilde çalışması için nitelikli elemanlar yetiştirir.
İş bulma imkânının en çok artacağı bölüm ABD’de yapılan bir araştırmada, 2008-2018 yılları arasında iş bulma imkânının en çok artacağı mühendislik dalının, % 72 artış hızı ile Biyomedikal Mühendisliği olacağı belirtilmiştir.Ayrıca, ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 200, özel hastanelerde ise 100 yatak ve üzeri kapasitesi olanlarda en az 1 biyomedikal mühendisi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
Yani biyomedikal mühendisine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta. Biyomedikal mühendisleri hastanelerde;
• Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik, elektronik cihaz ve sistemlerin teknik işletme ve bakım-onarımından,
• Gelişen teknolojinin hastane ortamına aktarılmasında, cihaz seçimi, teknik şartname, kullanıcı eğitimi vb. görevlerden,
• Cihazların performans kontrolü ve kalibrasyonu ile ilgili yöntemler geliştirmeden ve uygulamadan,
• Kullanılan otomasyon sisteminden,• Emniyet ve sterilizasyon standartlarını belirleme ve uygulamadan sorumlu olarak görev almaktadır.Ayrıca biyomedikal mühendisleri, özel sektör, ya da AR&GE faaliyetleri içerisinde bulunan kurumlarda;
• Kalp pilleri, yapay organlar, diyaliz makinesi gibi tıbbi cihazların tasarımı ve üretilmesi,
• Hastaların durumunu ameliyat ve yoğun bakım sırasında izleyecek elektronik ve bilgisayar sistemlerinin tasarlanması ve kurulması,
• Kan analizi için gereken sensörlerin tasarlanması ve üretilmesi,
• Klinik çalışmalarda alınacak kararlara destek sağlayacak uzman sistemler ve yapay zekâ sistemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi,
• Ultrason, röntgen, anjiyo vb. tıbbi görüntüleme sistemlerinin tasarlanması ve üretimi,
• Dolaşım, sindirim, solunum, sinir vb. fizyolojik sistemlerin sayısal olarak incelenmesi için matematik ve bilgisayar modellerin gerçekleştirilmesi,
• Çeşitli tedavilerde kullanılacak yeni malzemeler tasarlanması ve malzemelerin kullanılabilirliğinin test edilmesi,
• Yaralanma, incinme vb. tedavileri incelemek için bilgisayar modelleri geliştirilmesi gibi çok zengin bir yelpazede çalışabilmektedirler.
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