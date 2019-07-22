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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Biyomedikal cihaz teknolojisi nedir? Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü taban puanları

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Biyomedikal cihaz teknolojisi nedir? Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü taban puanları

ÖSYM, 2019-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih yaparken dikkate alacakları Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversiteli adaylarının en çok merak ettiği iki yıllık bölümlerden biri de biyomedikal cihaz teknolojisi. Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünün taban puanları ve başarı sıralamalarını sorgulayan öğrenciler, bir yandan da biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünün iş imkanları ve bölüme ilişkin genel bilgileri araştırıyor. İşte, biyomedikal cihaz teknolojisi taban puanları...

Biyomedikal cihaz teknolojisi, bu yıl üniversite tercih yapacak gençler tarafından merak edilen bölümler arasında yer alıyor. Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünün hangi üniversitelerde olduğu ve bölüm mezunlarının ne iş yaptığı gibi sorular, üniversiteli adaylarınca araştırılıyor. İşte, biyomedikal cihaz teknolojisi hakkında tüm merak edilenler...

Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır.

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Biyomedikal Cihaz Teknolojileri sektörünün, gelişen tıp teknolojileriyle beraber evrensel gelişimi tüm dünyada ve ülkemizde sürekli değişen, gelişen bir pazar ve rekabet ortamı oluşturmuştur. Bu rekabet ortamında Biyomedikal cihazların üretimden sonraki en büyük payını da teknik servis hizmetleri oluşturmaktadır. Gelişen Biyomedikal Cihaz Teknolojileri teknik servis desteğiyle beraber üretim, ithalat, yan sanayi ve sektörleriyle ülke ekonomisine ve hizmet sektörüne katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu iş alanında çalışan teknik servis elemanları da aldıkları eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaktadırlar. Ülkemizde (son yıllarda) özel firmaların yanında, kurumsal düzeyde Biyomedikal cihazların teknik servis desteğinin arttırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığının da çalışmaları vardır. Bu sektörün ve hizmet gücünün geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Bu amaçla Biyomedikal merkezlerin hastanelerde kurulması ve geliştirilmesi yönünde büyük adımlar atılmaktadır.

Sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin sürekliliği, kullanılan cihazların aktif halde tutulması ile yakından ilgilidir. Söz konusu tıbbi cihazların genellikle maliyetleri yüksek olduğu için, uzun süre kullanılabilir durumda tutulabilmeleri ülke ekonomisine de önemli katkı sağlamaktadır.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında, tıpta ve biyoloji bilimlerinde kullanılan alet ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yaparak aynı zamanda kullanabilen biyomedikal cihaz teknikerleri yetiştirilmektedir.

TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

NOT: Taban puanları görüntülemek için, karşınızda açılan sayfadan "ARA" bölümüne gelerek istediğiniz bölümü yazmanız gerekiyor.

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