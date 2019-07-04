Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü taban puanları ve iş imkanları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılarak üniversite hayatı için adım atan gençler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tercih ve yerleştirme sürecini beklerken, bazı bölümlerin taban puanları, iş imkanları ve ders içeriklerini araştırmaya başladı. Sağlık sektörü alanında bir kariyer planlaması yapmak isteyen gençler, biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü hakkında bilgi edinmek ve bölümün taban puanlarını öğrenmek istiyor. Peki, biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü nedir?
Biyomedikal cihaz teknolojisi, son yıllarda oldukça revaçta olan bir bölüm, bazı devlet ve vakıf üniversitelerinin bünyesinde yer alan bu bölümde eğitim 2 yılda tamamlanıyor. İşte, biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü taban puanları ve iş imkanları ile bölüme ilişkin tüm detaylar...
Biyomedikal Cihaz Teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerini saptar ve onarır.. Nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine yönelik bir meslek eğitimi için bütün meslek dersleri laboratuar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Misyonumuz sanayinin istediği, Mesleki Yeterlilik Kurumunun yayınladığı 5.seviye niteliğine uygun tam donanımlı teknik elemanları yetiştirmektir.
Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuvarlarda görev alabilirler.
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