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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Biyokimya nedir?

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Biyokimya nedir?

Biyokimya, özellikle üniversite tercihinde bulunacak gençlerin en çok merak ettiği bölümlerden biri. Biyokimya, biyofizik, moleküler biyoloji, yapısal biyoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji ve adli bilimlerin de içinde olduğu disiplinler arası bir bölümdür. Peki, biyokimya tam olarak nedir?

Biyokimya, biyolojik proseslerin moleküler temelde çalışıldığı bir bilim alanıdır. Proteinlerin, lipidlerin, karbohidratların, nükleik asitlerin ve diğer biyomoleküllerin canlı sistemlerdeki fonksiyonları ile ilgili olarak yapı ve etkileşimlerinin incelendiği en dinamik bilim alanlarından biridir.

Biyokimya, biyofizik, moleküler biyoloji, yapısal biyoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji ve adli bilimlerin de içinde olduğu disiplinler arası bir bölümdür. Biyokimya çalışmaları organik, anorganik ve analitik kimya teknikleri ile iç içedir.

Biyokimya departmanımızdaki bilim insanlarının araştırma konuları çok çeşitlidir: protein saflaştırılması ve proteome analizi, enzimler ve mikroorganizmalardan elde edilen ikincil metabolitler, enzim immobilizasyonu ve inhibisyonu, organik bileşiklerin sentezi ve analizi, DNA bağlanması ve moleküler doking olarak sayabiliriz. Amacımız hastalıkları kontrol etmek amacıyla yeni ilaç öncülleri ve kimyasal temelli teşhis materyalleri sentezlemektir.

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