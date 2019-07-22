Biyokimya nedir?
Biyokimya, özellikle üniversite tercihinde bulunacak gençlerin en çok merak ettiği bölümlerden biri. Biyokimya, biyofizik, moleküler biyoloji, yapısal biyoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji ve adli bilimlerin de içinde olduğu disiplinler arası bir bölümdür. Peki, biyokimya tam olarak nedir?
Biyokimya, biyolojik proseslerin moleküler temelde çalışıldığı bir bilim alanıdır. Proteinlerin, lipidlerin, karbohidratların, nükleik asitlerin ve diğer biyomoleküllerin canlı sistemlerdeki fonksiyonları ile ilgili olarak yapı ve etkileşimlerinin incelendiği en dinamik bilim alanlarından biridir.
Biyokimya, biyofizik, moleküler biyoloji, yapısal biyoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji ve adli bilimlerin de içinde olduğu disiplinler arası bir bölümdür. Biyokimya çalışmaları organik, anorganik ve analitik kimya teknikleri ile iç içedir.
Biyokimya departmanımızdaki bilim insanlarının araştırma konuları çok çeşitlidir: protein saflaştırılması ve proteome analizi, enzimler ve mikroorganizmalardan elde edilen ikincil metabolitler, enzim immobilizasyonu ve inhibisyonu, organik bileşiklerin sentezi ve analizi, DNA bağlanması ve moleküler doking olarak sayabiliriz. Amacımız hastalıkları kontrol etmek amacıyla yeni ilaç öncülleri ve kimyasal temelli teşhis materyalleri sentezlemektir.
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