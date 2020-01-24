Biyoenerjili cinsel istismar... Kendisini ‘Hızır’ ve ‘yüce varlık’ olarak tanıttı

Eskİşehİr’de Hıfzı Cem Minisker (61) hakkında, birden çok kadın ve erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. F.M.D. adlı kadın soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, Mart 2019’da sevgilisi G.D.’nin evinde Minisker ile tanıştığını söyledi. Bu kişinin “Sana biyoenerjiye benzeyen ‘aydınlanma’ adlı bir işlem yapacağım” dediğini belirten F.M.D., ilk tacizin 18 Mayıs 2019’da yaşandığını iddia etti. ‘Aydınlanma işlemi’ni anlatan F.M.D., “Beni odaya aldı ve cebinden çıkardığı yağı bileğine sürüp koklamamı istedi. Kıyafetlerimi çıkarıp yatağa uzanmamı istedi. Bütün vücuduma dokundu. Cinsel saldırıya uğradım. Korkumdan evde bulunan sevgilime ve arkadaşlarımıza seslenemedim. ‘Olanları kimseyle paylaşma’ dedi. Eğer söylersem, var olan sistemin yüce varlıklarca bozulacağını söyledi” dedi.

‘VARLIKLAR İSTEDİ’

En son 23 Haziran 2019’da seans yaptıklarını belirten F.M.D., Hıfzı Cem Minisker tarafından odaya çağrıldığını anlatarak, “Odada iç çamaşırıyla gördüm. Bu gecenin özel olduğunu, kendisiyle cinsel birliktelikte bulunmamız gerektiğini, bunun ‘varlıklar’ tarafından iletildiğini söyleyerek çırılçıplak kalmamı söyledi. Korkudan titreyerek ağlamaya başladım. Birlikteliğin olmayacağını anlayınca üzerimi giyinip gitmemi istedi” ifadelerini kullandı. F.M.D., Minisker’in kendisi için ‘Hazreti Hızır’ ve “Ben Allah’ın yarattığı en yüce varlığım” dediğini, damadını Mehdi, bir arkadaşını da ‘Hazreti İbrahim’ diye tanıttığını savundu.

Bu arada, F.M.D.’nin erkek arkadaşı G.D. ile G.D.’nin kuzeni E.E. de istismara uğradıklarını öne sürdü.

Z.T.A. adlı kadın da Hıfzı Cem Minisker’in istismarına uğradığını belirterek, “Üzerimi çıkarttı. Ne olduğunu anlayamadım ama bir şey söyleyemedim. Tenime dokunması gerektiğini, hepimizin içini gördüğünü ve kişinin kadın ya da erkek olmasının bir anlam ifade etmediğini söyledi” diye konuştu.

İDDİALARI REDDETTİ

İfadesinde biyoenerji seansı yaptığını vurgulayan Hıfzı Cem Minisker ise, “Enerji çalışması şöyle olur: Şahıs küloduyla kalır. Ayakları, dizleri, karnı ve boynundan ön ve arka noktalara dokunarak, ellerimi gezdirerek, parmak uçlarına uygularım” dedi. Kendisini ‘Hızır’, damadını ‘Mehdi’ diye tanıtmadığını savunan Minisker, “Bunların hepsi uydurma. Ben öyle yapmadım ancak beni Hızır olarak görmüş olabilir” diye konuştu.

Suçlamaları reddeden Hıfzı Cem Minisker, F.M.D. tarafından taciz edildiğini öne sürerek, “Bunların tamamı komplodur. F.M.D. ilişkiye girmek isteğini reddettiğim için bunları planladı” dedi. Minisker tutuklanarak cezaevine gönderildi.