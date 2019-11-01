Bitmiş değil hazır olun

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte dün Şanlıurfa Akçakale'deki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Personelle sohbet eden Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra bölgedeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi. Faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, hudut hattını takip eden Sınır Güvenlik Sistemi'nden sınırı inceledi. Barış Pınarı harekâtı kapsamında Tel Abyad'da bulunan birliğin komutanıyla da telsizden görüşen Akar, personelin durumu ve faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Mehmetçiğin moral ve motivasyonuna ilişkin sorusuna, "Moralimiz yüksek her türlü göreve hazırız" yanıtını alan Akar, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" karşılığını verdi.

Akar daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Barış Pınarı harekâtına katılan bir komando birliğinde de inceleme ve denetlemelerde bulundu. Harekât Merkezi'ne giden Akar, şu mesajları verdi:

SURİYELİLERİN GÜVENLİ DÖNÜŞÜ

“Milletimize, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, topraklarımıza zarar gelmeden hakkımızı, hukukumuzu müdafaa ederek, egemenlik ve bağımsızlığımızı en üst düzeyde koruyarak inşallah bu dönemi tamamlayacağız. Vatanımızın birliği, bütünlüğü, asil milletimizin güvenliği çok önemli, bunları tam olarak gerçekleştirebilmek için ordumuza düşen görev neyse hep birlikte büyük bir kahramanlık ve fedakârlık göstererek vazifemizi yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Bizim buradaki maksadımız hudutlarımızın, halkımızın güvenliği. Onun için ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu söyledik ve amacımızın bu olduğunu da herkes biliyor. Sadece ülkemizin hak ve menfaatleri için değil Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli ve gönüllü bir şekilde topraklarına dönmelerini sağlamak için çalışıyoruz.

HEDEF SADECE TERÖRİSTLER

Bizim hedefimizde sadece ve sadece teröristler var. Bizim Suriye'deki teröristlerle mücadelemizin dışında oradaki Kürt, Arap, Keldani, Arami, Süryani, diğer etnik gruptan insanlarla bizim mücadelemiz asla söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim kimsenin etnik, dini kökeni ile hiçbir şekilde ilgimiz olmadı, olmayacak. Biz bu konuda son derece duyarlıyız, bilinçliyiz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Onları etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz. Terörle mücadele harekatı ne zaman bitecek? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Ondan sonra biz ülkemizi, hudutlarımızı güven içinde göreceğiz.”

DEAŞ'LA MÜCADELEYİ GÖRMEMEK

TSK'nın DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek ordu olduğunu, Fırat Kalkanı harekâtıyla 3 binden fazla DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde, yaklaşık 700 DEAŞ'lıyı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiğini, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon'a hava sahasının açılması, üslerin kullanılması gibi her türlü desteği verdiğini hatırlatan Akar, "Hâlâ Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla körlük, cahillik, inat" dedi.

'KİMYASAL SİLAH SÖZ KONUSU DEĞİL'

Kimyasal silah kullanıldığına yönelik batı basınında yer alan iddialara da tepki gösteren Akar, "TSK'nın envanterinde ne bunların atma vasıtaları ne de mühimmatı var. Başta teröristler olmak üzere bazı alçaklar TSK'nın kahramanlığı karşısında aciz kalınca iftiraya, yalana, fitneye, fesata başvuruyorlar. Bizim kimyasal silah kullanmak gibi bir durumumuz asla söz konusu değil. TSK'da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim de yoktur" diye konuştu. Akar, çevre, siviller, dini yapılar ve tarihi yapıların dokunulmaz olduğunu ifade ederek, "Harekâtın gecikmesi, arkadaşlarımıza bazı güçlükler getirmesi pahasına bu konuda milli, manevi, mesleki değerlerimize uygun, ilkeli davranmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar geldiğimiz noktada çok şükür Allah bizi utandırmadı, bundan sonra da Allah bizi utandırmasın diyoruz" diye konuştu.

18 REJİM ASKERİNİN TESLİMİ





- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de Rasulayn'ın güneydoğusundaki arama tarama faaliyetleri sırasında sağ ele geçirilen 18 kişinin durumuna ilişkin, “Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor” dedi. Akar, 18 rejim askerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Yapılan faaliyetler sırasında rejim ordusuna mensup olduklarını söyleyen 18 kişi sağ olarak ele geçirildi. Arkadaşlarımız onlarla ilgilendi, konuştu. İki yaralı vardı, onların hastanedeki tedavileri yapıldı. Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gerekli bilgileri de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık.”

Bakan Akar Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili de “Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek. Ayrıca Patriot hava savunma sistemi tedariki için de çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam etmektedir" diye bilgi verdi.