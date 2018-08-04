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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA - İSTANBUL
04.08.2018 - 21:14, Son Güncelleme:

Bitmeyen dava Sansaryan Han

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Bitmeyen dava Sansaryan Han

SİRKECİ’deki meşhur Sansaryan Han’ın mülkiyeti için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Sansaryan Vakfı Mütevellisi Türkiye Ermenileri Patrikliği arasındaki hukuk savaşı 7 yıldır devam ediyor.

Mıgırdıç Sansaryan tarafından fakir Ermeni çocuklarının eğitimi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1895’te mimar Hovsep Aznavur’a yaptırılan Sansaryan Han 24 Mayıs 1929’da Sansaryan Vakfı olarak tapuya tescil edildi. Daha sonra İstanbul İl Özel İdaresi’ne geçen ve bir dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Adliyesi olarak kullanılan Han için Türkiye Ermenileri Patrikliği, 2011’de İstanbul 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iade davası açtı. Mahkeme, 2014’te iade talebini reddetti. Karara yapılan itiraz üzerine Yargıtay 1’inci Hukuk Dairesi ret kararını oy çokluğu ile bozdu. Yargıtay 1’inci Hukuk Dairesi’nin bozma ilamında tapu kaydında mülkiyet hakkındaki bir değişikliğin ancak mahkeme kararı ile yapılabileceği vurgulayarak, “Taşınmazın 24 Mayıs 1929’da Sansaryan Vakfı adına tescil edildiği, vakfiyesinde Ermeni milletinin fakir çocuklarının eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik olarak vakıf taşınmazlarının sürekli bir amaca özgülendiği, İl Özel İdaresi için oluşturulan tapu tescilinin, davacı vakıfı bağlamayacağı ve yolsuz tescil niteliğinde olduğunu kabulü gerekir” denildi.

CEMAAT DEĞİL, MAZBUT VAKIF

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü ise avukatı aracılığıyla Yargıtay 1’inci Hukuk Dairesi Başkanlığı’na dilekçe vererek, Yargıtay 1’inci Hukuk Dairesi’nin bozma kararının kaldırılarak usul ve yasa uygun yerel mahkeme kararının onanmasını talep etti. Dilekçede şöyle denildi: “Sonuç olarak, tüzel kişiliği dahi bulunmayan Türkiye Ermeni Patrikliği’nin, Vakıflar Umum Müdürlüğü İdare Meclisinin 18 Kasım 1936 tarihli kararı ile mazbut vakıflar arasına alınan Sansaryan Vakfı adına dava açması ve yürütmesi hukuken mümkün değildir.”

Bitmeyen dava Sansaryan Han

SANSARYAN ÜNLÜLERİ

Han bir dönem işkencelerle ve tabutluk denen hücreleriyle de gündeme geldi. Nâzım Hikmet, Vedat Türkali, Ece Ayhan, Attila İlhan, Mihri Belli, Ahmet Arif, Ruhi Su’nun yanı sıra 68 kuşağından Cihan Alptekin, Ömer Ayna , 1944 Irkçılık-Turancılık davası sanıkları Alparslan Türkeş ve Nihal Atsız tabutluklarda kalan isimlerden.

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