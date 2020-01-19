Bitlis'te silahlı saldırı: 1 ölü
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.
BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Soylu mesajında, "Çok hüzünlüyüm... Bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim ÇEVİK Allah’a yürüdü. Allah rahmet eylesin..." ifadelerine yer verdi.
Çok hüzünlüyüm...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 19, 2020
Bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür.
Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim ÇEVİK Allah’a yürüdü.
Allah rahmet eylesin... pic.twitter.com/fS6BPaOb2g
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