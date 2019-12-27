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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA)
Haber Giriş: 27.12.2019 - 13:27,Son Güncelleme:/

Bitlis'te kar yağışı: 28 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bitlis'te kar yağışı: 28 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Bitlis ve çevresinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi bulduğu Bitlis'te, 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi. 9 şantiyede, 90 kişilik personelin 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapıldığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede kar yağışının süreceğini kaydetti.

 

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