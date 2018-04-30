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    Bitlis'te görüntülendi...

    DHA
    30.04.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:

    Bitlis'in Mutki ilçesinde iki hafta önce görülen Anadolu semenderinin ardından bu kez de ’Türk semenderi’ görüntülendi.

    Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde, ’Türk semenderi’ görüldü. Kıdemlı Başçavuş Hakan Ertürk, semenderi cep telefonuyla görüntüledi.

    Türk semenderinin, Anadolu semenderine göre daha parlak renkli ve gövdesi daha kalın olduğu belirtildi. Türk semenderini görüntüleyen Hakan Ertürk, yaptığı araştırmada, bu türlerin sadece bölgede değil, güneyde Lübnan dağları yönünde, İsrail ve doğuda ise İran’a kadar uzanan bölgede yaşadıklarını öğrendiğini söyledi.

    Ertürk, "Ben yaban hayatına çok meraklıyım. Birçok hayvanı görüntüledim. Ancak son zamanlarda özellikle Mutki ilçesine bağlı köylerde bu tür hayvanları da görüntüledim. Yaptığım araştırmada, Türk semenderinin ıslak toprak ve taşlar altında, ağaç kabukları altında gizlendiğini öğrendim. Bu tür hayvanlar genellikle gündüzleri gizlenip gece hareket ederler. Besinlerini yumuşak vücutlu böcekler ve solucanlar oluşturuyor" dedi.

    Etiketler: Semender , görüntülendi , gündem
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