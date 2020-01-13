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DHA-Özcan ÇİRİŞ
Haber Giriş: 13.01.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Bitlis’te 86 köy yolu kardan kapandı

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Bitlis’te 86 köy yolu kardan kapandı

BİTLİS’te kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Bitlis’te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Merkezdeki kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi ulaşırken, 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi’nden 90 personel, 70 iş makinesi ile çalışma yürütüyor.

 

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