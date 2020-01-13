Bitlis’te 86 köy yolu kardan kapandı

Bitlis’te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Merkezdeki kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi ulaşırken, 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi’nden 90 personel, 70 iş makinesi ile çalışma yürütüyor.