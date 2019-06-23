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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.06.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Bitlis'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Bitlis'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan, Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3 oldu.

Bitlis Valiliği'nden İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tatvan'a bağlı Sallıva köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında, hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca müşterek olarak Bitlis ili Tatvan ilçesi Sallıca köyü kırsalında terörle mücadele harekatı icra edilmiştir. İcra edilen harekat kapsamında 22.06.2019 günü F-16 hava desteği ile toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon icra edilen alanda 3 BTÖ mensubuyla birlikte 2 kalaşnikof silah, 1 Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 5 Dragunov şarjörü, 50 Dragunov fişeği, 6 kalaşnikof şarjörü, 180 kalaşnikof fişeği, 6 el bombası, 1 dürbün, 3 şemsiye ve muhtelif miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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