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Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:41,Son Güncelleme:/

Bitlis’te 257 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bitlis’te 257 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS’te dün başlayan, gece de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 257 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün öğlenden sonra başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte kar kalınlığı 60 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Kar yağışının bugün akşam saatlerinde bölgeyi terk edeceği belirtilirken, hava sıcaklığının ise eksi 15 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Kar nedeniyle 257 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

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