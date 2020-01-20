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Veysel Korkmaz - Onur Erden (İHA)
Haber Giriş: 20.01.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı

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Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı

Sivas'ta vatandaşlar tarafından bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı.

Sivas merkez İşhan köyü yakınlarında yürüyemez ve bitkin halde olan kurdu fark eden vatandaşlar, durumu Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, karların üzerinde yatar durumda buldukları kurdu, tedavi etmek üzere Sivas belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon ve Bakım merkezine getirdi. Yapılan ilk tetkiklerde kurdun arka ayaklarının felçli olduğu tespit edildi. Kur

Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı

Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı

t, yapılan ilk tetkiklerin ardından tedavi altına alındı.

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