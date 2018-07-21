Bitki koruma bölümü nedir? Ne iş yapar?
Entamoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşan Bitki Koruma Bölümü, öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar ile bitkilerde oluşan fungus, bakteri, viral hastalıkları ve tarım alanlarında zararlı olan yabancı otların tanınmaları, simptonları, yayılışları, biyolojileri, biyoekolojileri, bitki patojen ilişkileri ve bitki koruma ilaçlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık ve zararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşın yöntemleri üzerinde teorik ve uygulamalı eğitim vermeyi ve araştırma yaptırtmayı amaçlamaktadır.
Bitki koruma programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim derslerinin yanında; meteoroloji, tarım makineleri, toprak bilgisi, böcek ekolojisi, böcek sistematiği, zirai mücadele organizasyonu ve karantina, meyve ve bağ zararlıları gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.
Bitki koruma bölümü mezunlarının çalışma alanları
‘’Ziraat Mühendisi’’ unvanı verilen bitki koruma bölümü mezunları, Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı zirai mücadele istasyonlarında görev alabilirler ve meyve, sebze, tahıl ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve zararlı otlarla mücadele yöntemlerini geliştirerek bitki zararlıları konusunda üreticileri aydınlatır. Bitki koruma bölümünü bitirenler ayrıca formasyon aldıktan sonra Laboratuvar Hizmetleri öğretmeni olarak görev yapma şansına sahiptirler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle