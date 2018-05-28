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    Bitcoin hırsızlarından inanılmaz hareket! Önce vurgun yaptılar sonra...

    Hürriyet Haber
    28.05.2018 - 06:07 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin en büyük bitcoin borsasının sahiplerinden biri olan Yasin O., hacker’lar tarafından yaklaşık 17 milyon TL dolandırıldı. Hacker’lar bir kişinin tutuklanmasının ardından paranın büyük bir bölümünü iade edince Yasin O. da şikâyetinden vazgeçti

    Bir şirkete ait server’lardan, 15 Mart 2018 günü uzaktan bağlantı yoluyla 400 bitcoin (BTC) çalındı. Sanal hırsızlığı fark eden şirket sahibi Yasin O., 25 Mart’ta savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın başlamasının hemen ardından 5 Nisan 2018 tarihinde sisteme giren hacker’lar, bu kez 112.3 BTC çaldı. Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre hacker’lar, 20 günde yaklaşık 17 milyon TL değerinde 513.3 BTC’yi yurtdışı bitcoin borsasına ait bir firmadan aldıkları cüzdana aktardı.

    İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

    Yasin O.’ya ait şirketten çaldıkları BTC’leri açtıkları farklı yurtdışı hesaplarına aktaran hacker’lar, iddiaya göre çaldıkları paralardan 2-3 BTC’yi hizmet aldığı kişilere veya rastgele hesaplara atarak izlerini kaybettirmeyi başardı. Hacker’ların izini süren bilişim polisi, bu şirketten hizmet alan ve hesaplarına BTC aktarılan kişileri gözaltına aldı. Yapılan sorgulama sonrasında A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada çalınan 400 BTC’nin hesabına iade edilmesi üzerine Yasin O. şikâyetinden vazgeçti. Yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen şüpheli A.K.’nın avukatı Seyyid Hasan Özdemir, müvekkilinin cezaevinde bulunduğu dönemde hesaplarda oynamalar olduğunun tespit edildiğini belirterek, “Hacker’lar şifreyi kırmamış, şifreyi bilerek hesaplara girdikleri tespit edilmiştir” dedi. Bu arada, polisin olayın sigortadan para almak adına dolandırıcılık olabileceği yönünde de araştırma yaptığı öğrenildi.

    Etiketler: Hırsız , Dolandırıcı , Borsa , istanbul , HABER , haberler , gündem
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