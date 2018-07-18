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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KIRKLARELİ (AA)
18.07.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Bisikletle Türkiye'ye gelen turistler dehşeti yaşadı! 'Arkadaşımın üzerine alev topu düştü'

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Bisikletle Türkiye'ye gelen turistler dehşeti yaşadı! 'Arkadaşımın üzerine alev topu düştü'

Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'ndan dün Türkiye'ye bisikletle giriş yapan Alman ve Fransız iki turistin üzerine Kırklareli'de yıldırım düştü. Olayda Alman uyruklu Maximilian Födisch (27) yaşamını yitirdi, Fransa uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas (24) ise yaralandı. Bruyas ifadesinde, "arkadaşının kendisinden yaklaşık 25 metre ileride bisikletiyle seyir halindeyken yağmura yakalandıklarını ve bir anda arkadaşının üzerine alev topu gibi bir şey düştüğünü" söyledi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri dün bisikletleriyle seyir halindeyken yıldırımın etmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin Alman uyruklu Maximilian Födisch (27) olduğunu belirledi. Yaralanan şahsın ise Fransa uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas (24) olduğu tespit edildi. Födisch'in cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralanan Bruyas ise Havsa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadesi alındı.

Bruyas, ifadesinde arkadaşı Maximilian Födisch'in kendisinden yaklaşık 25 metre ileride bisikletiyle seyir halindeyken yağmura yakalandıklarını ve bir anda arkadaşının üzerine alev topu gibi bir şey düştüğünü söyledi. Çok korktuğunu ve hemen arkadaşının yanına gittiğini anlatan Bruyas, daha sonra ambulans geldiğini ancak arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti. Bruyas, kendisinin sağlık durumunun ise iyi olduğunu ifadesinde belirtti.

Dün Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Alman ve Fransız iki turist, bisikletleriyle Edirne'ye gitmek üzere yola çıktı. Ürünlü köyünde yağmura yakalanan turistlere yıldırım isabet etmiş ve haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turistleri Havsa Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Födisch hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Bruyas ise tedavi altına alınmıştı.

 

 

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