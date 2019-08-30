Bisiklet yolunda akÄ±l almaz kaza YÃ¼zÃ¼ne 25 vida 8 plak takÄ±ldÄ±

MuÄŸla'da bisiklet yoluna araÃ§lar park ettiÄŸi iÃ§in ilerlemek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± kara yolunda kullandÄ±ÄŸÄ± bisikletinin tekerleÄŸi kanalizasyon mazgalÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸÄ±nca dÃ¼ÅŸen Ahmet KarakuÅŸ, yÃ¼zÃ¼nde oluÅŸan 30'dan fazla kÄ±rÄ±k nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§iriyor.



KarakuÅŸ, MenteÅŸe ilÃ§esinde bisiklet yoluna yapÄ±lan araÃ§ parklarÄ± nedeniyle KurÅŸunlu Caddesi'ne Ã§Ä±karak evine gitmek istedi. KullandÄ±ÄŸÄ± bisikletinin Ã¶n tekeri kanalizasyon mazgalÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸan KarakuÅŸ, yere dÃ¼ÅŸerek aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan KarakuÅŸ'un yÃ¼z bÃ¶lgesinde 30'da fazla kÄ±rÄ±k tespit edildi.

Ameliyat edilen KarakuÅŸ'un, yÃ¼zÃ¼ndeki kÄ±rÄ±klar nedeniyle iki hafta sÄ±rt Ã¼stÃ¼ yatmasÄ± ve iki ay boyunca da sadece sÄ±vÄ±yla beslenmesi gerektiÄŸi belirtildi. KarakuÅŸâ€™un eÅŸi AyÃ§a Tuba Erbiller KarakuÅŸ, kentteki bisiklet yollarÄ±nÄ±n otopark gibi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun da kazalara davetiye Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

EÅŸinin iÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± bisikletinin Ã¶n tekerleÄŸinin mazgala girmesi sonucu yÃ¼z Ã¼stÃ¼ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan KarakuÅŸ, "Hem elmacÄ±k kemiklerinde hem de burnunda Ã§ok sayÄ±da kÄ±rÄ±k oluÅŸtu. Tabii diÅŸler de kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ." dedi.

KarakuÅŸ, eÅŸinin kazadan bir hafta sonra ameliyata hazÄ±r hale gelebildiÄŸini, ameliyatÄ±n yaklaÅŸÄ±k 7 saat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. "KAZADAN BU YANA 7-8 KÄ°LO VERDÄ°"

EÅŸinin iki hafta boyunca hiÃ§bir ÅŸekilde saÄŸÄ±na ya da soluna yatamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KarakuÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ãœst kÄ±sma platinler yerleÅŸtirilmiÅŸ ama alt tarafta Ã§ok fazla parÃ§alÄ± kÄ±rÄ±k olduÄŸu iÃ§in onlara Ã§ivi Ã§akÄ±lamamÄ±ÅŸ. Doktor, 'SaÄŸa ya da sola yattÄ±ÄŸÄ± zaman, hatta elini bile koyduÄŸu zaman tekrar kÄ±rÄ±labilir. SÄ±rt Ã¼stÃ¼ yatacaksÄ±n' dedi. Ä°ki ay boyunca sadece sÄ±vÄ±yla beslenecek. Kazadan bu yana 7-8 kilo verdi. Kendisine Ã§ok fazla dikkat etmek zorunda. YÃ¼zÃ¼ndeki kemikler en ufak bir darbede tekrar kÄ±rÄ±labilirmiÅŸ. Ã–zellikle bu kaynama sÃ¼recinde dikkatli olmalÄ±yÄ±z." Belediyeye Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± iÃ§in daha Ã¶nce de baÅŸvurular yaptÄ±klarÄ±nÄ± ancak bir sonuÃ§ alamadÄ±klarÄ±nÄ± savunan KarakuÅŸ, yollarÄ±n bir an Ã¶nce yapÄ±lmasÄ±nÄ±, mazgallarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini istediklerini bildirdi.

Bisiklet yollarÄ±na araÃ§lar park edilmesinin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna iÅŸaret eden KarakuÅŸ, "EÅŸimin kaza yaptÄ±ÄŸÄ± yerde de bisiklet yolu var ama araÃ§lar park ettiÄŸi iÃ§in oradan geÃ§ilemiyor. SÃ¼rekli park yeri olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in orada bisiklet yolu olduÄŸu aklÄ±mÄ±za bile gelmiyor artÄ±k." dedi. 25 VÄ°DA VE 8 PLAK TAKILDI

MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Salih AkkuÅŸ ise kazanÄ±n ardÄ±ndan Plastik, RekonstrÃ¼ktif ve Estetik Cerrahi KliniÄŸinde tedavi altÄ±na alÄ±nan KarakuÅŸ'un, tÃ¼m yÃ¼z kemiklerinde parÃ§alÄ± Ã§oklu kÄ±rÄ±k tespit edildiÄŸini bildirdi.

GerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonun baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§tiÄŸini anlatan AkkuÅŸ, "HastanÄ±n yÃ¼z kÄ±smÄ±na kemikleri tutturmak iÃ§in 25 vida ve 8 plak takÄ±ldÄ±. Burnunda da kÄ±rÄ±klar vardÄ±. Operasyon baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§ti. HastanÄ±n diÅŸlerinde de kÄ±rÄ±k var. Kemiklerin yerinden oynamamasÄ± iÃ§in ve eksik diÅŸler nedeniyle hastanÄ±n 1,5 ay sÄ±vÄ±yla beslenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±. KAZA GÃœVENLÄ°K KAMERASINA YANSIDI

Ã–te yandan KurÅŸunlu Caddesi'nde 13 AÄŸustos'ta meydana gelen kaza bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±nca kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, seyir halindeyken bisikletinin Ã¶n tekeri mazgala giren KarakuÅŸ'un yÃ¼z Ã¼stÃ¼ dÃ¼ÅŸmesi, ayaÄŸa kalkarak bisikleti kaldÄ±rÄ±ma almasÄ±, olay yerine gelen polis ekiplerinin Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ambulansla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi yer alÄ±yor.Â