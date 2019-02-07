Bisiklet nerede ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? Kısa ve net bilgiler
Bisiklet, günümüzde en sağlıklı ve doğa dostu taşıtlardan birisi olarak bilinmeye devam etmektedir. Daha önceleri velespit adıyla da bilinen bisikletin icadının 13. yy olduğu rivayet edilse de, resmi olarak 1800'ler işaret edilmektedir. Peki, bisiklet nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bisikletin icadında iki farklı tarih öne sürülmektedir. Bunlardan birincisi ilk prototipi oluştururken, ikincisi ise günümüzde kullandığımız ilk bisikleti temel olarak ortaya çıkarmıştır.
Hafif, iki tekerlikli, sürücüsü tarafından hareket ettirilen ve yönlendirilen bisiklet, insan enerjisini itme gücüne dönüştürmek amacı ile, bu güne değin geliştirilen araçların en verimlisi olarak kabul edilmektedir.
İlk olarak 19. Yüzyıl başlarında ortaya çıkan bisiklet ( bycyclebike) kısa sürede önemli bir ulaşım aracı durumuna gelerek tüm dünyada, ulaşım ve spor amacı için kullanılmaya başlanmıştır. Bir bisiklet sürücüsü 15-19 km lik hızla, yani yürüme hızının 4 katına ulaşabilmektedir. İlk 2 tekerlekli araç, Barontazi Sauerbrun tarafından 1818'de Pariste yapılmıştır. Bu aracın pedal ve vitesi yoktu. Sürücü bindikten sonra ayakları ile iterek aracı sürüyordu.
Daha sonra 1839 da İskoçyalı McMillan daha gelişmiş bir araç yapmıştır. Bu araçta pedallerin yerini tutan ön ve arka tekerleklere monte edilmiş salınan bir sistem bulunmaktaydı. 1861 de Fransa da Pierre Michaux ve oğlu, bugün kullandığımıza benzer bir bisiklet yapmıştır. 1884 te H.J. Lawson, zincir ve dişlileri olan ve arka tekerleğin itmesi ile hareket eden bisikleti oluşturmuştur. 1888 de James Moore, Dunlop firmasının hava ile şişirilen lastiklerini kullanarak Belfast ta yeni bir tür yapmıştır. 1901-1906 da vites sistemi devreye sokulmuştur.
1962 de İngiliz mühendis, çapraz kadro iskeletini geliştirerek, günümüzde kullanılan güvenli ve süspansiyon seleli bisiklet yapmıştır. ‘
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