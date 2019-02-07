Bisiklet nerede ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? Kısa ve net bilgiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBisiklet nerede ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? Kısa ve net bilgiler
GeriGündem Bisiklet nerede ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? Kısa ve net bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.02.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Bisiklet nerede ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? Kısa ve net bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bisiklet nerede ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? Kısa ve net bilgiler

Bisiklet, günümüzde en sağlıklı ve doğa dostu taşıtlardan birisi olarak bilinmeye devam etmektedir. Daha önceleri velespit adıyla da bilinen bisikletin icadının 13. yy olduğu rivayet edilse de, resmi olarak 1800'ler işaret edilmektedir. Peki, bisiklet nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bisikletin icadında iki farklı tarih öne sürülmektedir. Bunlardan birincisi ilk prototipi oluştururken, ikincisi ise günümüzde kullandığımız ilk bisikleti temel olarak ortaya çıkarmıştır.

Hafif, iki tekerlikli, sürücüsü tarafından hareket ettirilen ve yönlendirilen bisiklet, insan enerjisini itme gücüne dönüştürmek amacı ile, bu güne değin geliştirilen araçların en verimlisi olarak kabul edilmektedir.

İlk olarak 19. Yüzyıl başlarında ortaya çıkan bisiklet ( bycyclebike) kısa sürede önemli bir ulaşım aracı durumuna gelerek tüm dünyada, ulaşım ve spor amacı için kullanılmaya başlanmıştır. Bir bisiklet sürücüsü 15-19 km lik hızla, yani yürüme hızının 4 katına ulaşabilmektedir. İlk 2 tekerlekli araç, Barontazi Sauerbrun tarafından 1818'de Pariste yapılmıştır. Bu aracın pedal ve vitesi yoktu. Sürücü bindikten sonra ayakları ile iterek aracı sürüyordu.

Daha sonra 1839 da İskoçyalı McMillan daha gelişmiş bir araç yapmıştır. Bu araçta pedallerin yerini tutan ön ve arka tekerleklere monte edilmiş salınan bir sistem bulunmaktaydı. 1861 de Fransa da Pierre Michaux ve oğlu, bugün kullandığımıza benzer bir bisiklet yapmıştır. 1884 te H.J. Lawson, zincir ve dişlileri olan ve arka tekerleğin itmesi ile hareket eden bisikleti oluşturmuştur. 1888 de James Moore, Dunlop firmasının hava ile şişirilen lastiklerini kullanarak Belfast ta yeni bir tür yapmıştır. 1901-1906 da vites sistemi devreye sokulmuştur.

1962 de İngiliz mühendis, çapraz kadro iskeletini geliştirerek, günümüzde kullanılan güvenli ve süspansiyon seleli bisiklet yapmıştır. ‘

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bisiklet nerede ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? Kısa ve net bilgiler

Kemal Batmaz'a mahkemede suçüstü!

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekâtı! İmha edildi...

At arabalı hırsızlar kameraya yakalandı