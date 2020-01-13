Birtakım nasıl yazılır? Bir takım TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Birtakım kelimesi özellikle öğrenciler tarafından çok araştırılır. Bunun nedeni ise sınavlarda ve önemli testlerde bu tür kelimelerle ilgili soruların çok çıkmasıdır.

Birtakım Nasıl Yazılır?

Birtakım nasıl yazılır sorusu öğrenciler tarafından en çok sorulan sorular arasındadır. TDK, konunun net bir şekilde anlaşılması açısından kelimenin nasıl yazıldığını örneklerle açıklamıştır. TDK sitesine bakıldığında “Birtakım” kelimesi bitişik şekilde yazılmıştır. Bunun nedeni olarak iki kelimenin yan yana geldiğinde anlam bütünlüğünü kaybetmesidir. Yani kelimeler yan yana geldiğinde farklı bir anlam ortaya çıkıyor. Bu sebepten dolayı da TDK, iki kelimenin bitişik şekilde yazılmasını doğru bulmaktadır.

Bir Takım TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Birtakım kelimesini örneklendirmek amacıyla cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir;

- Birtakım konular hakkında görüşmemiz gerekiyor.

- Benim hakkımda birtakım sözler söylemişsin.

Cümlelere bakıldığında "birtakım" kelimesi "bazı" anlamı ile kullanılmıştır. Yani kelime ayrı yazılsaydı sayılabilen bir cümle ortaya çıkıyordu. Örnek verirsek;

- Bir takım kumaş aldım.

Bu cümlede anlatılmak istenilen nesnelerin adet ve sayılabilme durumudur. Bu yüzden bir takım olarak kelimeler ayrı yazılmıştır.