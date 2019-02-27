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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.02.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanıktan ilginç sözler

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Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanıktan ilginç sözler

Kocaeli’de birlikte yaşadığı kadını başından vurarak öldüren zanlı, yargılandığı davada öldürdüğü kadının oğluna, "Eğer annenin 475 kez arandığını bilseydim kendi kafama sıkardım" dedi. 

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde 18 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen olayda Serpil Ertekin(43), 16 yaşındaki oğlunun gözü önünde aldatıldığını düşünen imam nikahlı eşi Duran G. tarafından silahla başından vurularak öldürüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Duran G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın Kocaeli 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ertekin'in başka biri tarafından 475 kez arandığını öğrenen sanık Duran G., "475 kez arandığını bilseydim kendi kafama sıkardım” dedi. 

"SERPİL, TELEFONDA BAŞKA BİR KADIN İLE İLGİLİ SES KAYDI YAKALAMIŞ"

Kocaeli 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya tutuklu bulunan katil zanlısı Duran G., ölen Ertekin'in oğlu, dükkanında çalışan şahıslar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya tanık olarak katılan M.E., “Ben Serpil ile Turan’ın iş yerlerinde yaklaşık iki yıl çalıştım. Serpil, cep telefonunu ortada bırakırdı, şifrelerini bile bilirdim. Başka bir erkeğe yakın davrandığına tanık olmadım.

Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanıktan ilginç sözler


Turan, bildiğim kadarıyla her akşam alkol alırdı. Turan ile Serpil’in konuşmalarında, Turan’ın eski eşini darp ettiğini, diğer eski eşini ise bıçakladığını duydum. Serpil ayrıca telefonda başka bir kadın ile ilgili ses kaydı yakalamış, ses kaydında ise Turan’a ‘Bana iş yeri açar mısın’ diye sormuş” dedi. 

Cinayetin işlendiği güne kadar emlakçı dükkanında çalıştığını ifade eden H.K. ise, “Ben de iş yerlerinde çalıştım. Olay tarihinde Serpil ile Turan’ın iş yerlerinde çalışıyordum. Serpil cep telefonu hep ortada dururdu. Ben toplam 7 ay çalıştım.

Serpil’in başka bir erkekle görüştüğüne tanık olmadım. Turan, iş yerinde alkol almazdı ama sabahları dükkana geldiğinde alkol kokusu olurdu. Bir kez de ofiste silah görmüştüm. Turan ile Serpil arasında olaydan 1 ay önce büyük bir tartışma yaşandı. Sanığın başka bir kadınla uygunsuz fotoğrafları Serpil’e gönderilmiş, bundan dolayı da kavga etmişler” diye konuştu. 

"BİLSEYDİM KENDİ KAFAMA SIKARDIM"

Sanık avukatının Serpil Ertekin’in ilişkisi olduğu iddia edilen bir adam tarafından 475 kez arandığının tespit edildiğini bildirmesi üzerine katil zanlısı Dursun G., duruşmaya katılan Ertürk’ün oğluna, “Eğer annenin 475 kez arandığını bilseydim kendi kafama sıkardım” şeklinde konuştu. 

Mahkeme heyeti telefon kayıtlarının incelenmesi ve eksik evrakların tamamlanması gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken Dursun G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

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