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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)
06.03.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Birlikte yaşadığı kadını öldürdü sözleri şaşkına çevirdi

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Birlikte yaşadığı kadını öldürdü sözleri şaşkına çevirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı Bahriye Üngeç'i (32) işlettikleri markette tabancayla sırtından vurarak öldürmekle suçlanan Murat Vardal'ın (34) yargılanmasına devam edildi. Savcı sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isterken, Vardal, "Ben 10 bin lirayı 10 günde yiyen insanım, 10 bin lira için mi karımı öldüreceğim" dedi.

Olay, 2017 yılının Eylül ayında 2’nci Kadriye Mahallesi 690 Sokak'ta meydana geldi. Murat Vardal ile Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette tartıştı. Ardından Murat Vardal, tabancayla Üngeç'e ateş etti. Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Vardal ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Birlikte yaşadığı kadını öldürdü sözleri şaşkına çevirdi

Silah sesi üzerine markete gelen mahalle sakinleri, Üngeç'i yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üngeç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan cinayet zanlısı Murat Vardal’ı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Vardal tutuklanırken, hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

'10 BİN LİRA İÇİN Mİ ÖLDÜRECEĞİM?' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Murat Vardal, Bahriye Üngeç’in yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık avukatı, müvekkilinin olayı kazayla gerçekleştirdiğini, borç verdiği kişinin parayı 10 bin lira eksik getirmesine kızdığı için elindeki silahı doldur boşalt yaparken kazayla patladığını iddia ederek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık Vardal da gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, "Allah aşkına kim karısına silah sıkar. Buna deli bile inanmaz. Ben karımı 10 bin lira için vurmadım. Olay kazayla oldu. Benim kazayla vurduğumu herkes biliyor. Eşimin anne ve babası da biliyor. Ben 10 bin lirayı 10 günde yiyen insanım, 10 bin lira için mi karımı öldüreceğim? Ben eşime 500 bin liraya iki daire alıp üzerine yaptım. Kayınpederime araç aldım. Ben para için karımı vurmadım. Olay tamamen kazayla oldu. Benim vicdanım rahat" dedi.

Üngeç'in ailesinin avukatı ise sanığın cezalandırılmasını beklediklerini belirtti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık ile avukatına esasa yönelik savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

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