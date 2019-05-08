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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (AA)
08.05.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Birlikte yaşadığı kadın kabusu yaşattı

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Birlikte yaşadığı kadın kabusu yaşattı

Adana'da emekli şoför, birlikte yaşadığı kadın tarafından darbedilerek 75 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa müracaat etti.

Yaklaşık 5 yıl önce eşini kaybeden emekli şoför Mustafa Turan, bir süre önce tanıştığı M.V'nin (45) aralarında çıkan tartışma sonucu kendisini darbettiği ve 75 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Turan'ın müracaatı üzerine M.V. hakkında "yaralama ve dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Mustafa Turan, gazetecilere, M.V. ile 10 aydır da birlikte yaşadıklarını anlattı.

M.V'nin kendisini darbettiğini ve dolandırdığını iddia eden Turan, şunları kaydetti:

"M.V. ile şehirlerarası otobüste tanıştım. Daha sonra imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladık. Altın, eşya almak ve ev tutmak için benden 70 bin lira istedi. Emekli paramdan çekip verdim. Ardından beni emekliler derneğine üye yaptırıp oradan odun kömür alıyormuş gibi 3 bin lira nakit para çekti. Maaşımdan odun kömür parası olarak toplam 5 bin lira kesildi. Kendisine resmi nikah yapmak istedim. Bana ‘babamın maaşını alıyorum, onu keserler’ dedi. Daha sonra beni eve almaz oldu. ‘Seni istemiyorum’ diyerek beni evden kovmaya başladı. Elindeki kesici aletle yüzümden, kafamdan, vücudumdan beni yaraladı. Kaçıp zor kurtuldum. Beni dolandıran bu kadından davacıyım."

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