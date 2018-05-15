Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadına 12.5 yıl hapis cezası

    Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadına 12.5 yıl hapis cezası

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    15.05.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

     Avcılar’da yaklaşık 1,5 yıl önce kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi İdris Çakır’ı (27) aralarında çıkan çöp toplama tartışması yüzünden bıçakla öldüren Fatma Demir (53), “Bu yaşa kadar ben karınca dahi incitmedim. Çok pişmanım. Hiç iyi değilim. Adalete güveniyorum” dedi. Mahkeme heyeti Demir’e “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayan mahkeme cezayı 12 yıl 6 aya düşürdü. Üye hakim Halil Serin, “sanığa ceza verilirken alt sınırdan ceza tayini, ayrıca iyi hal indirimi de yapılarak neticeden 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılması görüşündeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğun alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurmasına muhalifim” diyerek karara şerh koydu.

    Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Fatma Demir tutuklu bulunduğu İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Son sözleri sorulan Demir, “Bu yaşa kadar ben karınca dahi incitmedim. Çok pişmanım. Hiç iyi değilim. Şu an konuşamıyorum. Adalete güveniyorum” dedi.

    Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadına 12.5 yıl hapis cezasıDemir’in avukatı Deniz İnalkaç ise , “Müvekkil halen olayın şokundadır. Eşi öğretmendir. 2 çocukları vardır. Şahıs müvekkilin kanına girip tecavüz etmiştir. Defalarca dövmüştür ve zorlamıştır. Oğlunu öldürmekle tehdit etmiştir. Müvekkili yuvasından koparıp İstanbul’a getirmişlerdir. İstanbul’da çöp toplayarak geçindirmiştir. Maktul asabidir. Tanıklarımızı dinletmiştik. Onlar da beyanlarında müvekkilin olay tarihinde yapma etme gibi sözlerini, ağlama seslerini duyduklarını belirtmişlerdir. Bunlar savunmamızı doğrular niteliktedir. Şahıs müvekkili öldürmek istemiştir. Müvekkil haksız saldırıyı defetmek için bu eylemi gerçekleştirmiştir. Şahsın yaralandığını düşünerek kaçmıştır. Bu şahıs müvekkili öldürecekken o an müvekkil kendisini korumuştur. Yaşama hakkı kutsaldır. Müvekkil bir yıl geçmesine rağmen olayın acısını, sıkıntısını çekmektedir. En üst hadden tahrik indirimi uygulansın. Müvekkilin yattığı süre de dikkate alınarak tahliyesini talep ediyoruz” diye konuştu.

    ÖNCE MÜEBBET SONRA İNDİRİM

    Sanık Fatma Demir’i “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eylemin haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında haksız tahrik ile gerçekleştiğinin anlaşıldığını kaydederek, cezayı 15 yıla indirdi. Sanık Demir’e, iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, sanık Demir’in cezasını 12 yıl 6 aya düşürdü. Sanık Demir’in tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

    ÜYE HAKİM: “DAHA İNDİRİLMELİ”

    Üye hakim Halil Serin, sanık Fatma Demir’e verilen cezaya muhalefet etti. Hakim Serin muhalefet şerhinde “TCK 61. maddesinde cezanın belirlenmesindeki kriterler suçun işlendiği zaman ve yer, failin kastının ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik ve TCK 29. maddesinde de uygulanırken maktülün yaşam şekli, geçinme şekli, yaşadıkları süreç, olayın meydana çıkma nedeni, failin yaşadığı şiddetli elemle haksız fiilin ağırlığı ve sürekliliği de gözönüne alınarak sanığa ceza verilirken alt sınırdan ceza tayini ile 12 yıl hapis cezası verilmesi ve ayrıca TCK 62. maddesi uyarınca indirim yapılarak neticeden 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılması görüşündeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğun alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurmasına muhalifim” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Cinayet , idris çakır , cinayet davası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri