Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadına 12.5 yıl hapis cezası

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Fatma Demir tutuklu bulunduğu İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Son sözleri sorulan Demir, “Bu yaşa kadar ben karınca dahi incitmedim. Çok pişmanım. Hiç iyi değilim. Şu an konuşamıyorum. Adalete güveniyorum” dedi.

Demir’in avukatı Deniz İnalkaç ise , “Müvekkil halen olayın şokundadır. Eşi öğretmendir. 2 çocukları vardır. Şahıs müvekkilin kanına girip tecavüz etmiştir. Defalarca dövmüştür ve zorlamıştır. Oğlunu öldürmekle tehdit etmiştir. Müvekkili yuvasından koparıp İstanbul’a getirmişlerdir. İstanbul’da çöp toplayarak geçindirmiştir. Maktul asabidir. Tanıklarımızı dinletmiştik. Onlar da beyanlarında müvekkilin olay tarihinde yapma etme gibi sözlerini, ağlama seslerini duyduklarını belirtmişlerdir. Bunlar savunmamızı doğrular niteliktedir. Şahıs müvekkili öldürmek istemiştir. Müvekkil haksız saldırıyı defetmek için bu eylemi gerçekleştirmiştir. Şahsın yaralandığını düşünerek kaçmıştır. Bu şahıs müvekkili öldürecekken o an müvekkil kendisini korumuştur. Yaşama hakkı kutsaldır. Müvekkil bir yıl geçmesine rağmen olayın acısını, sıkıntısını çekmektedir. En üst hadden tahrik indirimi uygulansın. Müvekkilin yattığı süre de dikkate alınarak tahliyesini talep ediyoruz” diye konuştu.

ÖNCE MÜEBBET SONRA İNDİRİM

Sanık Fatma Demir’i “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eylemin haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında haksız tahrik ile gerçekleştiğinin anlaşıldığını kaydederek, cezayı 15 yıla indirdi. Sanık Demir’e, iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, sanık Demir’in cezasını 12 yıl 6 aya düşürdü. Sanık Demir’in tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

ÜYE HAKİM: “DAHA İNDİRİLMELİ”

Üye hakim Halil Serin, sanık Fatma Demir’e verilen cezaya muhalefet etti. Hakim Serin muhalefet şerhinde “TCK 61. maddesinde cezanın belirlenmesindeki kriterler suçun işlendiği zaman ve yer, failin kastının ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik ve TCK 29. maddesinde de uygulanırken maktülün yaşam şekli, geçinme şekli, yaşadıkları süreç, olayın meydana çıkma nedeni, failin yaşadığı şiddetli elemle haksız fiilin ağırlığı ve sürekliliği de gözönüne alınarak sanığa ceza verilirken alt sınırdan ceza tayini ile 12 yıl hapis cezası verilmesi ve ayrıca TCK 62. maddesi uyarınca indirim yapılarak neticeden 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılması görüşündeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğun alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurmasına muhalifim” ifadelerini kullandı.