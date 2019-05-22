Birlik çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün eski ve yeni tüm milletvekillerine iftar daveti verdi. Şeref Kapısı önündeki açık alanda gerçekleştirilen davete çok sayıda bakan ve milletvekili katıldı. İftarın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

TÜM ADIMLARIN ÖNCÜSÜ MECLİS

“Bu Meclis dünyada çifte gazilik unvanına sahip belki de tek Meclis’tir. Bu Meclis Cumhuriyet’i kuran Meclis’tir. Bu Meclis çok partili siyasi hayata geçişin mimarı olan Meclis’tir. Bu Meclis darbelere, cuntalara, vesayete karşı cesaretle dimdik duran Meclis’tir. Ülkemizin gelişmesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan, önünü açan bir Meclis’tir. Bu Meclis tarihimizin en önemli yönetim sistemi değişikliğini, demokratik sistem içinde başarıyla gerçekleştiren Meclis’tir. Bu Meclis terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle, beşinci kol unsurlarıyla ülkemize diz çöktürmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakan Meclis’tir.

TÜRKİYE GEMİSİNİN YOLCULARIYIZ

Türkiye, güvenlikten ekonomiye her alanda kritik bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunuyor. Milletimizin 15 Temmuz’da darbeciler karşısında gösterdiği cesareti, dirayeti ülkeyi yönetenler olarak bizim de kendi tercihlerimizde ortaya koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini Türkiye ortak paydası altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içerisinde yürüttüğümüz siyasi rekabet bu birlikteliğin engeli değil. Tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade edilir, sonuçta hepsi gelip geçer geriye sadece Türkiye kalır. Hepimizin de yapması gereken iş, ezanımızın, bayrağımızın, vatanımızın, özgürlüğümüzün, geleceğimizin ifadesi olarak Türkiye’ye gözümüz gibi bakmalıyız. Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir.

BÜYÜK OYUNU BİRLİKTE BOZALIM

Bugün yaşadığımız güvenlik tehditlerini, ekonomik saldırıları, milli birliğimizi bozmaya yönelik tuzakları aşabilirsek, inşallah 2023 yılında bambaşka bir Türkiye’de yaşıyor olacağız. Bunun için en önemli görevlerden biri Meclisimize ve burada temsil edilen siyasi partilerimize düşüyor. Gelin ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan bu büyük oyunu birlikte bozalım. Gelin Türkiye’yi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. Gelin büyük ve güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edelim. Biz buna hazırız. Meclisimizin de tüm milletvekilleri ve siyasi partileriyle buna hazır olduğuna inanıyorum.” m Umut ERDEM/ANKARA

‘DEMOKRASİ VE HUKUK İÇİNDE’

“Türkiye’nin gücü meselelerini demokrasi ve hukuk içinde çözme iradesine, şartlar ne olursa olsun sahip çıkmak kararlığından gelmektedir. Milletimizin en büyük özelliği zor zamanlarda, en doğru, en sağlıklı yolu bulmayı hep başarmasıdır. Yaşadığımız sıkıntıları, saldırıları hep bu şekilde atlatabildik. Milletimiz bugünü ve geleceğiyle tüm ilgili sorumluluğu da yetkiyi de kendi adına yasamada işte bu Meclis’e, yürütmede Cumhurbaşkanı olarak şahsıma yargıda da yargı kurumlarına vermiştir. Güçler ayrımı denen bu sistemi ne derece sağlıklı işletebilirsek, milletimizin umutlarına ve beklentilerine o denli iyi cevap verebiliriz. Yeni yönetim sistemimiz özellikle demokrasinin temelini oluşturan bu güçler arasındaki görev paylaşımını çok daha belirgin hale getirmiştir. Yasamanın da yürütmenin de yargının da güç ve yetki kaynağı milletimizin kendisi olduğu için hesap vereceğimiz yer de orasıdır. Bizler seçimlerde bu hesabı veriyoruz. Demokrasinin bu üç saç ayağı ne kadar sağlıklı işlerse, Türkiye de içerde ve dışarda o derece güçlü olur.”