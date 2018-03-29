Hodri meydan diyordu! Gözaltına alınıp tüm mal varlıklarına el kondu…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vurgun yaptığı yönünde şikayetler bulunan İstanbul merkezli Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında bir süre önce soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şirketin Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemiyle binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı belirlendi. Şirket sahibi Serkan Erden ve şirket yöneticisi babası Enser Erden hakkında tüm mal varlıklarına el koyma ve gözaltı kararı verildi. Serkan Erden, Mecidiyeköy’deki şirket merkezinde gözaltına alındı. Babası Enser Erden ise Konya’daki çiftlikte yakalandı. Baba ve oğul Mali Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

Serkan Erden’in Facebook sayfasında, geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaptığı paylaşımda, “Hamd olsun alnımızın akıyla bu haftaki ödemelerimizi de yaptık. Dünyanın en #yasal,#resmi,#seffaf ve #uretim yapan ilk ve tek #Network sistemi. www.bbciftligi.com” paylaşımı yaptığı görülüyor.

“GÜVEN” MESAJLARI

Geçen yıl Konya Çumra’da kurulan şirketin Facebook sayfasında, çiftliğin kurulması ve ineklerin alındığı duyurusu yapılırken, güvenilirlik vurgusu yapmak için şirketin kuruluş belgeleri paylaşılmış.

Çiftlik Bank’ta olduğu gibi logosunda inek resmi kullanan Serkan Erden, paylaşımında, “Bizden daha şeffaf bir network firması varsa söz tüm yatırımlarımızı oraya yapacağız. Haydi hodri meydan,dolandırıcı olmayan tüm firmalar açıklasın. Arkadaşlar yatırım yaparken kesinlikle resmi evraklarınızı isteyin” diyor.

Yine Facebook sayfasında, “Ödenen her kazanç bizlerin gururudur....3 inekle çıktığımız bu yolda sadece 6 ay gibi bir sürede 90’nın üzerinde inek 2 milyona yakın yatırım 3 ayda 20 kat şirket büyümesi veeee Marketler zincirinin ilk şubesini açma gururunu yaşıyoruz. Sizlerde bizimle kazanmak istiyorsanız www.bbciftligi.com.” deniyor.

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