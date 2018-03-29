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    Hodri meydan diyordu! Gözaltına alınıp tüm mal varlıklarına el kondu…

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    29.03.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemi uygulayan Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin İstanbul’daki merkezi ve Konya’daki çiftliğine operasyon düzenlendi. Şirketin sahibi Serkan Erden İstanbul’da, babası Enser Erden de Konya’da gözaltına alındı. Öte yandan operasyonun devam ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.

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    • Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha Birlik Beraberlik Tarım’a operasyon...
    • Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha Birlik Beraberlik Tarım’a operasyon...
    • Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha Birlik Beraberlik Tarım’a operasyon...
    • Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha Birlik Beraberlik Tarım’a operasyon...

    Hodri meydan diyordu Gözaltına alınıp tüm mal varlıklarına el kondu…İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vurgun yaptığı yönünde şikayetler bulunan İstanbul merkezli Birlik Beraberlik Tarım  ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında bir süre önce soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şirketin Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemiyle binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı belirlendi. Şirket sahibi Serkan Erden ve şirket yöneticisi babası Enser Erden hakkında tüm mal varlıklarına el koyma ve  gözaltı kararı verildi. Serkan Erden, Mecidiyeköy’deki şirket merkezinde gözaltına alındı. Babası Enser Erden ise Konya’daki çiftlikte yakalandı. Baba ve oğul Mali Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

    Serkan Erden’in Facebook sayfasında, geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaptığı paylaşımda, “Hamd olsun alnımızın  akıyla  bu haftaki ödemelerimizi de  yaptık. Dünyanın  en #yasal,#resmi,#seffaf ve #uretim yapan ilk ve tek #Network sistemi. www.bbciftligi.com” paylaşımı yaptığı görülüyor.

    “GÜVEN” MESAJLARI

    Geçen yıl Konya Çumra’da kurulan şirketin Facebook sayfasında, çiftliğin kurulması ve  ineklerin alındığı duyurusu yapılırken, güvenilirlik vurgusu yapmak için şirketin kuruluş belgeleri paylaşılmış.

    Çiftlik Bank’ta olduğu gibi logosunda inek resmi kullanan Serkan Erden, paylaşımında, “Bizden daha şeffaf bir network firması varsa söz tüm yatırımlarımızı oraya yapacağız. Haydi hodri meydan,dolandırıcı olmayan tüm firmalar açıklasın. Arkadaşlar yatırım yaparken kesinlikle resmi evraklarınızı isteyin” diyor.

    Yine Facebook sayfasında, “Ödenen her kazanç bizlerin gururudur....3 inekle çıktığımız  bu yolda sadece 6 ay gibi bir sürede 90’nın üzerinde inek 2 milyona yakın yatırım 3 ayda 20 kat şirket büyümesi veeee Marketler zincirinin ilk şubesini açma gururunu yaşıyoruz. Sizlerde bizimle kazanmak istiyorsanız www.bbciftligi.com.” deniyor.

     

     

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    Etiketler: birlik beraberlik çiftliği , operasyon , haberler , gündem
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